宮崎vs栃木C スタメン発表
[10.19 J3第32節](いちご)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 58 武颯
控え
GK 31 岡本享也
DF 4 櫻井風我
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 10 井上怜
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
FW 18 吉澤柊
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 8 森俊貴
MF 14 関野元弥
MF 16 加藤丈
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
控え
GK 1 原田欽庸
DF 33 乾貴哉
MF 10 岡庭裕貴
MF 11 表原玄太
MF 13 大嶌貴
FW 9 都倉賢
FW 23 吉田篤志
FW 40 鈴木国友
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
