[10.19 J3第32節](いちご)

※14:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 32 イ・チュンウォン

DF 24 松本雄真

DF 28 眞鍋旭輝

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 8 力安祥伍

MF 20 阿野真拓

MF 47 奥村晃司

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

FW 58 武颯

控え

GK 31 岡本享也

DF 4 櫻井風我

DF 35 江川慶城

DF 45 田中誠太郎

MF 10 井上怜

MF 34 河合駿樹

MF 41 坂井駿也

FW 18 吉澤柊

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

大熊裕司

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 15 佐藤喜生

DF 22 鈴木裕斗

DF 28 小西慶太郎

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 8 森俊貴

MF 14 関野元弥

MF 16 加藤丈

FW 39 バスケス・バイロン

FW 77 田中パウロ淳一

FW 90 ピーター・ウタカ

控え

GK 1 原田欽庸

DF 33 乾貴哉

MF 10 岡庭裕貴

MF 11 表原玄太

MF 13 大嶌貴

FW 9 都倉賢

FW 23 吉田篤志

FW 40 鈴木国友

FW 99 平岡将豪

監督

今矢直城