今治vs山口 スタメン発表
[10.19 J2第33節](アシさと)
※13:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 37 梅木怜
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 28 パトリッキ・ヴェロン
控え
GK 44 伊藤元太
DF 4 市原亮太
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 17 持井響太
MF 36 横山夢樹
MF 41 安井拓也
MF 50 三門雄大
監督
倉石圭二
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 76 磯谷駿
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 27 小澤亮太
MF 45 山本桜大
MF 55 岡庭愁人
FW 9 有田稜
FW 20 河野孝汰
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 15 板倉洸
MF 7 三沢直人
MF 10 池上丈二
MF 28 小林成豪
MF 30 奥山洋平
FW 13 宮吉拓実
FW 34 古川大悟
FW 38 末永透瑛
監督
中山元気
