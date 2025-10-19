[10.19 J2第33節](アシさと)

※13:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 2 加藤徹也

DF 5 ダニーロ

DF 16 大森理生

MF 6 梶浦勇輝

MF 14 弓場堅真

MF 18 新井光

MF 20 ヴィニシウス・ディニス

MF 37 梅木怜

FW 10 マルクス・ヴィニシウス

FW 28 パトリッキ・ヴェロン

控え

GK 44 伊藤元太

DF 4 市原亮太

DF 24 竹内悠力

MF 7 山田貴文

MF 9 近藤高虎

MF 17 持井響太

MF 36 横山夢樹

MF 41 安井拓也

MF 50 三門雄大

監督

倉石圭二

[レノファ山口FC]

先発

GK 1 ニック・マルスマン

DF 4 松田佳大

DF 5 喜岡佳太

DF 76 磯谷駿

MF 8 野寄和哉

MF 17 田邉光平

MF 27 小澤亮太

MF 45 山本桜大

MF 55 岡庭愁人

FW 9 有田稜

FW 20 河野孝汰

控え

GK 21 チェ・ヒョンチャン

DF 15 板倉洸

MF 7 三沢直人

MF 10 池上丈二

MF 28 小林成豪

MF 30 奥山洋平

FW 13 宮吉拓実

FW 34 古川大悟

FW 38 末永透瑛

監督

中山元気