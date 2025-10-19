富山vs札幌 スタメン発表
[10.19 J2第33節](富山)
※12:55開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 3 香川勇気
DF 4 神山京右
DF 13 深澤壯太
MF 2 吉田新
MF 7 佐々木陽次
MF 16 末木裕也
MF 24 河井陽介
MF 27 吉平翼
MF 28 布施谷翔
FW 11 小川慶治朗
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 40 竹内豊
DF 88 濱託巳
MF 8 松岡大智
MF 17 井上直輝
MF 18 伊藤拓巳
MF 25 亀田歩夢
MF 48 植田啓太
FW 10 松田力
監督
安達亮
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 2 高尾瑠
DF 47 西野奨太
DF 50 浦上仁騎
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 10 宮澤裕樹
MF 11 青木亮太
MF 16 長谷川竜也
MF 33 近藤友喜
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 4 中村桐耶
DF 55 宮大樹
MF 7 スパチョーク
MF 27 荒野拓馬
MF 30 田中宏武
MF 31 木戸柊摩
MF 35 原康介
FW 90 マリオ・セルジオ
監督
柴田慎吾
