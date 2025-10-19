[10.19 J2第33節](富山)

※12:55開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 3 香川勇気

DF 4 神山京右

DF 13 深澤壯太

MF 2 吉田新

MF 7 佐々木陽次

MF 16 末木裕也

MF 24 河井陽介

MF 27 吉平翼

MF 28 布施谷翔

FW 11 小川慶治朗

控え

GK 42 平尾駿輝

DF 40 竹内豊

DF 88 濱託巳

MF 8 松岡大智

MF 17 井上直輝

MF 18 伊藤拓巳

MF 25 亀田歩夢

MF 48 植田啓太

FW 10 松田力

監督

安達亮

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 51 高木駿

DF 2 高尾瑠

DF 47 西野奨太

DF 50 浦上仁騎

MF 3 パク・ミンギュ

MF 6 高嶺朋樹

MF 10 宮澤裕樹

MF 11 青木亮太

MF 16 長谷川竜也

MF 33 近藤友喜

FW 20 アマドゥ・バカヨコ

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 4 中村桐耶

DF 55 宮大樹

MF 7 スパチョーク

MF 27 荒野拓馬

MF 30 田中宏武

MF 31 木戸柊摩

MF 35 原康介

FW 90 マリオ・セルジオ

監督

柴田慎吾