NMB48が10月17日(金) NMB48新公演B＜青春！恋のDestination＞を大阪・NMB48劇場で開催した。公演の模様をオフィシャルレポートでお届けする。

NMB48は7月に Zepp Osaka Baysideで行われたコンサート＜NMB48 天使のユートピア公演2025 with BAND＞にて、チーム制度の廃止と既存楽曲による新公演2公演の立ち上げを発表。10月15日に初日を迎えた新公演A＜情熱！めっちゃ楽舞友＞公演に続いて、新公演B＜青春！恋のDestination＞公演も初日を迎え、その内容が明らかになった出演メンバーは、青原優花、青原和花、安部若菜、池帆乃香、石山千尋、川上千尋、衣笠彩実、坂本理紗、塩月希依音、新澤菜央、高橋ことね、龍本弥生、田中美空、西由真、水田詩織、吉見純音の16名。

開演時間となり、「Overture」が流れる中、セーラー服衣装のメンバーがステージに登場し、青原優花センターの「ごめんね、好きになっちゃって」でスタート。続けて「スコールの間に」「夢に色がない理由」を披露し、青原和花の「みなさん、こんばんは！」という発声をきっかけに全員で「NMB48です！」と元気よく挨拶した。

ここで本公演のキャプテンと副キャプテンを発表。キャプテンに選出されたのは龍本弥生。「この公演のキャプテンをさせていただきます龍本弥生です。私はちょっと抜けてるところもあるので、リハーサル期間もみんなに支えてもらいながらのキャプテンではあったんですけど、しっかりして、この公演をたくさんの方に愛される公演にできるように精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします！」と緊張気味な表情ながらも強い思いをしっかりと伝えた。

そして副キャプテンは坂本理紗に決定。「この公演の副キャプテンをさせていただくことになりました坂本理紗です。キャプテンの弥生を支えて一緒に頑張っていくことはもちろん、メンバーと一緒により良い公演を作っていけるように頑張りたいと思います。弥生と私の“スマホをよく失くす”コンビで頑張っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします！」と笑顔で意気込みを伝えました。

新公演Bはストーリー性のある内容になっており、全員の自己紹介が終わった後、青原優花が「今回、主人公を演じさせていただきます」と宣言し、「その女の子には人には言えない“夢”と“恋”がありました」と語り、メインパートに突入した。主人公を含む8人が「僕らのレガッタ」を披露し、スカジャンや豹柄などの派手なアウターを着たメンバー８人による「横須賀カーブ」をパフォーマンス。

MCコーナーでは「ホームルームの時間」に見立てて、龍本が「起立、気をつけ、礼、着席！」と号令し、ファンも立ち上がり“礼”をして着席した。ホームルームの議題は「修学旅行」で、新澤や龍本、塩月らが自身の修学旅行の思い出を語った。修学旅行の話題で盛り上がる中、主人公・優花が「私、修学旅行、どうしようかな？全然気ぃ進まへん」と憂鬱そうにしていると「星空のキャラバン」に繋がっていく。部屋着のような衣装での「くまのぬいぐるみ-Enjoy無礼講！」では枕投げ（客席にも投げ込みが！）が行われ、修学旅行の夜のような盛り上がりに。そのあとは、白とブルーの新衣装で「True Purpose」「恋と愛の間には」などをパフォーマンス。

修学旅行が終わった後、主人公・優花がダンスの練習をしていると川上や安部らに絡まれるが「NMB48に入りたい！」という夢を明かすと、「めっちゃええ夢！」と応援してくれました。「もう一つ叶えたいことがあるねん」と言って、それを耳打ちすると「頑張れよ！きっと叶うよ、その夢」と後押ししてくれて、「努力の雫」へ。優花がオーディションに合格したことをみんなに伝え、もう一つの“叶えたいこと”にもチャレンジするが…！そして物語の最後には、塩月が「私たちは一緒に青春を生きている」、新澤が「いくつになっても青春がそばにある」、坂本が「ひとりぼっちじゃない。いつだって私たちがここにいる」、池が「ずっとずっと青春を生きている」、龍本が「ここにいるみんなと一緒にね」とメッセージをリレーで繋いで伝えて、「片想いよりも思い出を…」で本編を締めくくった。

アンコールは「彼女になれますか？」に始まり、「夏のDestination」、31stシングル「チューストライク」を続けて披露。最後は、主人公を演じた青原優花が「このNMB48というグループを見つけてくださって、そして応援してくださること、出会えたこと、本当にその一瞬一瞬が私たちの宝物です。これからもそんな宝物のような時間を一緒に築き上げたい、そんな気持ちと感謝の気持ちを込めて最後の曲を歌わせていただきます」というメッセージを伝え、11月12日にリリースされる32ndシングル「青春のデッドライン」のカップリング曲「Oneness」を初披露した。

全曲の歌唱が終わったあと、キャプテン龍本が「ここで今回の公演タイトルを発表したいと思います」と切り出し、「青春！恋のDestination」公演と正式タイトルを伝えた。「女子高生の青春と恋のストーリーをお送りする公演なので、この公演タイトルを付けさせていただきました。私たち“女子高生”の青春を一緒に味わっていただき、恋の行方にドキドキしていただき、そして私たちがこの公演を通してさまざまなことにチャレンジし、成長していく姿を見守っていただけたら嬉しいなと思います」と、タイトルの由来と公演のテーマも発表した。

NMB48は11月12日（水）に本公演で初披露した「Oneness」を収録した32ndシングル「青春のデッドライン」を発売。11月8日（土）には15周年ライブ＜NMB48 15th Anniversery LIVE＞、11月9日（日）には「NMB48小嶋花梨卒業コンサート〜大好きなNMB48〜」を開催する。

©NMB48

■セットリスト M0：Overture

M1：ごめんね、好きになっちゃって

M2：スコールの間に

M3：夢に色がない理由

M4：僕らのレガッタ

M5：横須賀カーブ

M6：星空のキャラバン

M7：くまのぬいぐるみ-Enjoy無礼講！

M8：竹内先輩-サヨナラ踵を踏む人-ニーチェ先輩

M9：True Purpose

M10：恋と愛のその間には

M11：努力の雫

M12：片想いよりも思い出を…

EN1/M13：彼女になれますか？

EN2/M14：夏のDestination

EN3/M15：チューストライク

EN4/M16：Oneness 【「青春！恋のDestination」公演 初日メンバー】

青原優花、青原和花、安部若菜、池帆乃香、石山千尋、川上千尋、衣笠彩実、坂本理紗、塩月希依音、新澤菜央、高橋ことね、龍本弥生、 田中美空、西由真、水田詩織、吉見純音

©NMB48