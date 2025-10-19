¡ÚÀ±¹ß¤ë»³Áñ ¼·»þ±«»³Áñ »°ÂåÌÜ¡¦Î©²ÖÎ¶ÂÀÂåÉ½¡ÛÀ±¤ËÀÀ¤Ã¤¿²¸ÊÖ¤·¡¡ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ÇÉÁ¤¯¡ÈÍýÁÛ¶¿¡É
¡¡À±¤¬¡¢¹ß¤ë¡£´ä¼ê¸©È¬È¨Ê¿»Ô¡ÖÀ±¹ß¤ë»³Áñ¡¡¼·»þ±«»³Áñ¡×¤Ï¡¢¼þ°Ï7¥¥í¤ËÌ±²È¤âÅô¤ê¤â¤Ê¤¤¡¢¥«¥ë¥Ç¥éÃÏ·Á¤ÎÂçÁð¸¶¤ËÐÊ¤à°ì¸®½É¤À¡£»ë³¦¤ò¼×¤ë¤â¤Î¤Ï²¿°ì¤Ä¤Ê¤¯¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ¬¾å¤«¤éËþÅÀ¤ÎÀ±¤¬¹ß¤êÃí¤°¡£ÁÏ¶È60Ç¯¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¡ÈÀ±¶õÍá¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬»°ÂåÌÜ¡¦Î©²ÖÎ¶ÂÀÂåÉ½¡Ê36¡Ë¡£Êì¤ËÊû¤²¤ëºÆ·ú¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ç·Á¤Å¤¯¤ëÍýÁÛ¶¿¤ÎÊª¸ì¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡Êì¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£8Ç¯Á°¡¢Êì¡¦ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬Ç¾½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢Åìµþ¤Ë´íÆÆ¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¯¡£µ¢¶¿¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°Õ¼±¤ÏÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÉã¤ÎÇ§ÃÎ¾É¡¢»ÜÀß¤ÎÉéºÄ¤¬È¯³Ð¡£·Ð±Ä¤Ï·ÑÂ³¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÊì¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Êì¤¬À¸¤¤¿°ÕÌ£¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£Ê¿Æü¤ÏIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÅìµþ¤ÇÆ¯¤¡¢½µËö¤Ï´ä¼ê¤Ç½É¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ëÆóµòÅÀÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡½¸µÒ¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÌë¡¢¶öÁ³¸«¾å¤²¤¿¶õ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏÊ¿Àþ¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡¢Ìµ¿ô¤ÎÀ±¤Î³¤¡£ÆüËÜÍ¿ô¤Î°Å¤µ¤ò¸Ø¤ëÀ±¶õ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¼·»þ±«¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀßÈ÷Åê»ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡×¡£¤½¤¦³Î¿®¤·¤¿Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢Å·Ê¸Âæ¤ÎÀìÌç²È¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢À±¤ä±§Ãè¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¡ÖÀ±¹ß¤ëÅ·ÂÎ´ÑÂ¬²ñ¡×¤ò´ë²è¤¹¤ë¡£¡Ö¼þ¤ê¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤ÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢´°Á´¤ËÅô¤ê¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤Á¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¡£¡ØÀ±¶õÍá¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÅö»þ¤ÏÃ¯¤âëð¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£»ÜÀßÌ¾¤â¡ÖÀ±¹ß¤ë»³Áñ¡¡¼·»þ±«»³Áñ¡×¤Ë²þ¾Î¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¡ÈÀ±¶õÍá¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤¬²êÀ¸
¤¨¤¿¡£
¡¡À±¶õÍá¤Ç¿·¤¿¤ÊÃì¤òÆÀ¤¿¼·»þ±«»³Áñ¡£¤À¤¬ËÜÅö¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¿É¤¤»þ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤Ïµß¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Êì¤Î»à¤È·Ð±ÄÆñ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÃæ¡¢Ãç´Ö¤ÈÆþ¤Ã¤¿¥µ¥¦¥Ê¤¬Í£°ì¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µÜ¾ë¸©¡ÖMARUMORI-SAUNA¡×¤ÎËÜÂ¿¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÅìËÌ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¼·»þ±«¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤é¥µ¥¦¥Ê¾®²°¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÄ¾´¶¤¬Áö¤Ã¤¿¡£2019Ç¯9·î¤Ë¤Ï»³Áñ¤Ç80¿Í¤¬½¸¤¦¡Ö¼·»þ±«À±¶õ¥µ¥¦¥Ê¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¼çºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤è¤ë±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£À±¤È¥µ¥¦¥Ê¤¬¡¢¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¿·¤¿¤Ê½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2021Ç¯¡¢3Ç¯¤Î¹½ÁÛ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÅÌ±²È¥µ¥¦¥Ê¤¬´°À®¤·¤¿¡£BBQ¥Ï¥¦¥¹¤À¤Ã¤¿¸ÅÌ±²È¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡¡¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼¥ô¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ´ä¼ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤â´ä¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Îº¬´´¤Ë¤Ï¡¢Êì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¸Î¶¿¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÍ×¤Ï¡¢îÝÀÐ»Ô¡¦ÀÐÂ¼¹©¶È¤ÎÆÃÃí¿Å¥¹¥È¡¼¥Ö¡£¤½¤Î¾å¤Ë¤ÏÏ·ÊÞOIGEN¤ÎÆîÉôÅ´´ïÆé¤òÃÖ¤¡¢¾øµ¤¤Ç¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¡£´ä¼ê»³¤ÎÍÏ´äÀÐ¡Ê¾ÆÁö¤êÍÏ´äÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Éß¤µÍ¤á¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÇ®¤ò½É¤¹¡£¿åÉ÷Ï¤¤ÏÁÏ¶È200Ç¯¤ÎÃÏ¸µ¼òÂ¤¡Ö¤ï¤·¤ÎÈø¡×¤Î¼òÃ®¤Ç¡¢Í¯¿åÆÃÍ¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¿ÈÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£Æþ¸ý¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤ÏµÜÂô¸¼£¡ØÃíÊ¸¤ÎÂ¿¤¤ÎÁÍýÅ¹¡Ù¤Î°ìÀá¡½¡½¡Ö¤É¤Ê¤¿¤â¤É¤¦¤«¤ªÆþ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£·è¤·¤Æ¤´±óÎ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁÇºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ä¼ê¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸Î¶¿¤òÁÛ¤¦²¹¤â¤ê¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÊâ¤ß¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1965Ç¯¡¢ÁÄÉã¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼·»þ±«»³Áñ¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ÏÉã¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ»°ÂåÌÜ¤ÎÎ©²Ö¤µ¤ó¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀèÈ¯¤ÏÁÄÉã¡¢ÆóÈÖ¼ê¤¬Éã¡£¼«Ê¬¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»°ÈÖ¼ê¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È40Ç¯¡¢ÁÏ¶È100Ç¯¤Þ¤Ç¤³¤Î¾ì½ê¤Î²ÁÃÍ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤¤¤¤¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤»¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼õ¤±·Ñ¤¤¤À»ÈÌ¿¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¤Î²ÁÃÍ¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤À¡£¡Ö¡Ø¼·»þ±«¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¡Ø¤³¤³¤Ë¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÅê¤¸¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡½¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡£Ë´¤Êì¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ÏÍýÁÛ¶¿¡È¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼¥ô¡É¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿··î¤ÎÌë¡¢³°µ¤Íá¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¿È¤òÄÀ¤á¤¿¡£Åô¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤°Å°Ç¤Ë¡¢ÌÚ¡¹¤òÍÉ¤é¤¹É÷¤Î²»¤À¤±¤¬¶Á¤¯¡£¤½¤ÎÀÅ¤±¤µ¤¬¡¢·²¤ì¤ëÀ±¡¹¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦ºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÊì¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¤°Â¤é¤®¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ØÌÀÆü¤â¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¡×¡£·ä´Ö¤Ê¤¯µ±¤¯À±¶õ¤Ë¤Ï¡¢Î©²Ö²È¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤È¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þÎ©²Ö¡¡Î¶ÂÀ¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¡Ë1989Ç¯3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ä¼ê¸©È¬È¨Ê¿»Ô½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏÂÎ°é²ñ¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Ë½êÂ°¡£ÉÔÆ°»º¤Î±Ä¶È¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ÇIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡£²ÈÂ²¤ÏºÊ¤ÈÄ¹ÃË¡¦Íê¿Í¡£¹¥¤¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¡×¤È¡¢·úÃÛ²È¡¦º£°æ·òÂÀÏº»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë²¹Íá»ÜÀß¡£
¡ÚÀ±¹ß¤ë»³Áñ¡¦¼·»þ±«»³Áñ¡Û
¡¦½»½ê¡§´ä¼ê¸©È¬È¨Ê¿»Ô¸Å²°Éß96
À¹²¬¤«¤é¤ª¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¡Ê¹âÂ®ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö°ÂÂå(¤¢¤·¤í)IC¡×¤«¤é15Ê¬¡Ë
¥Ð¥¹¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯¹æ¡×¤ÇÀ¹²¬±Ø¡Á¡Ê¥Æ¥ì¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë°ÂÂå¤Ø¡Ê50Ê¬¡Ë
¡Ê¥Æ¥ì¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë°ÂÂå¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¡Ê18Ê¬¡Ë
¡¦±Ä¶È´ü´Ö
2025Ç¯¤Ï5·î1Æü¡Á11·î16Æü¤ÎÌÚ¶âÅÚÆü¡¦½ËÆü¡Ê¹ëÀã¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©ÊÄº¿¤Ë¤è¤ê11·î²¼½Ü¡Á4·î¤ÏÅßµ¨µÙ¶È¡Ë
¡¦¸ø¼°HP¡§https://nanashigure.iwate.jp