１８日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会。

箱根路をめざし、選手たちは国営昭和記念公園（立川、昭島市）のゴールへ激走した。東京都内に練習拠点を置く大学では、日本大が４位、東京農業大が６位に入り、本大会へ進んだ。一方で法政大は１１位、明治大は１２位となり、出場を逃した。

昨年と同順位にも手応えつかむ

古豪・明治大は、１２位で２年ぶりの本大会復帰はならなかった。

東京国際大を本大会で好成績に導いた大志田秀次監督が４月に就任し、選手との対話を通じて、自主性を重んじていたチームの中で競技への意識を高めていった。さらに、フォームの動作解析や採血による状態チェックなど科学的な手法も導入し、故障者が減ったという。

この日、前半は余裕を持って入り、後半で上位進出を狙う作戦だったが、アップダウンの多い公園内で伸び悩んだ。大志田監督は「選手はがんばった。下を向くのではなく、もう一度自分たちで方向を決め、どう行動するか考えないと」と話した。

昨年と同じ順位だが、室田安寿主将（４年）は「競技ファーストで、チームが一体感を持てた。残念だが、やってきたことは間違っていなかった」と振り返った。