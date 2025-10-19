ÉñÂæ¡Ø¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡Ù°ì²È¤¬T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç½¸¹ç¡¡ÎáÏÂÈÇ¤Ï¥Á¥¨¡áß·°æÍüµÖ¡¢¥Æ¥Ä¡áÇÈ²¬°ì´î¡¢¥è¥·¹¾¡á»°ÁÒçýÆà
¡¡Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Î11·î¸ø±é¡¢¾¾ÃÝÁÏ¶È130¼þÇ¯µÇ°¡Ø¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡Ù¤Î¤±¤¤¤³¤¬15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬½¸·ë¡£¡Ø¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡ÙT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤È¤Ê¤ê¡¢°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉñÂæ¡Ø¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡ÙÁ´¥¥ã¥¹¥È&ÌòÊÁT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç½¸¹ç
¡¡¡Ø¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡Ù¤Ï¡¢²áµîÊ£¿ô²óÉñÂæ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¡Ö¥¦¥Á¤ÏÆüËÜ°ìÉÔ¹¬¤Ê¾¯½÷¤ä¡×¤¬¸ý¤°¤»¤Î¥Á¥¨¤¬¡¢ÀµÄ¾¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¿´Í¥¤·¤¤²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤é¡¢¤½¤·¤ÆÇ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤ë»Ñ¤¬¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£11·î15Æü¡Á25Æü¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥Á¥¨¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ç¹¥±é¤·¤¿ß·°æÍüµÖ¡¢¥Æ¥Ä¤ÏÇÈ²¬°ì´î¡¢¥è¥·¹¾¤Ï»°ÁÒçýÆà¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ß·°æ¤Ï¡Ö¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¥Á¥¨¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢ÇÈ²¬¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¡¢²ø²æ¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢»°ÁÒ¤Ï¡Ö´ØÀ¾¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÉñÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡ÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤Î±þ½·¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¡Ö½÷Êý¡×¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¥Ð¥¡¤Ï¤óÌò¤Î·ËÆî¸÷¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾¼ÏÂ¤Î¡È¤ª¥Ð¥¡¤Ï¤ó¡É¤½¤Î¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥Ä¤â¶²¤ì¤ë²¸»Õ¤Î²Ö°æ·ý¹üÌò¤ÎÀÖ°æ±ÑÏÂ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¡¢°ìÆ±¤«¤é»×¤ï¤º¶Ã¤¤È¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âçºå¡¦¿·À¤³¦¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTHE¥â¥ó¥´¥ê¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ã¥×¥¹¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢»³ËÜ·òÂÀ»á¤È°ÂÆ£¿ÎÉ§»á¤«¤é¡Ø¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡Ù¤±¤¤¤³¾ìT¥·¥ã¥Ä¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±é¤¸¤ëÌò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡ÊÌ¡²è¤Î¥³¥Þ¡Ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÀ©ºî¡£½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¤Ç¡¢ÁáÂ®Á´°÷¤¬ÃåÍÑ¤·¤ÆµÇ°»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
