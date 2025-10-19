1990年代にはR32GT-Rと日産の双璧 Z32の表と裏

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第79回目に取り上げるのは1989年にデビューした4代目日産フェアレディZ、通称Z32だ。

日産が一番輝いていた1980年代後半

キュートなデザインで大人気となったBe-1（1987年）

トヨタがハイソカーブームによりマークII 3兄弟の大躍進、日本車の頂点に君臨した2代目ソアラなど猛威を奮ったが、対する日産は1987年にマーチをベースとしたBe-1で話題を独占。キュートなデザインのパイクカーは限定だったものの欲しい人が続出。そして1988年には日本列島を襲ったシーマ現象を引き起こし、さらにはS13型シルビアでそれまで長きにわたりデートカーとして圧倒的人気を誇ったホンダプレリュードの撃墜に成功するなどまさにイケイケ状態。

発売したクルマがすべて話題の中心となっていたのが当時の日産だ。そして今回紹介する4代目フェアレディZ（以下Z32）の登場に至る。

1988年に日本をシーマショックが襲った

北米で先行発表

Z32は1989年5月北米で先行発表され、すぐに販売を開始。フェアレディZは最大のマーケットが北米市場だったため当然の結果だ。最新のフェアレディZ（RZ34）にしても、日本の割り当て分が少ないため、初期段階での納車が長引いた経緯もある。北米でのフェアレディZは『ズィーカー』と親しまれその人気は絶大で、ステイタスは日本人が思っている以上に高く、瞬く間に人気モデルとなった。

日本仕様デビュー前に北米仕様に試乗。ハンドル位置は左だ

その北米でのデビューから約2カ月後の1989年7月10日に日本で正式に発表された。

フェアレディZは話題のクルマということもあり、デビューの2年前くらいから自動車雑誌のスクープ合戦が展開されていた。特にスクープを売りとしている『ベストカー』が先導していて、エクステリアデザイン、エンジンをはじめとするメカニズムなども抒情に明らかになっていたが、スクープイラスト（当時はCGではなく手書きのイラストだった）を見た時、そのグラマラスなデザインに対しそのまま出ればカッコいいが、ホントに出るのかな、と筆者は思っていた。それはスクープ段階ではカッコいいが、実際発売されてみるとそれほどでもないというクルマが多かったからだ。

当時の日本車では目立ち度バンバーワン!! ボリューム感が凄い!!

Z32が再び表舞台に引き上げた

日本のクルマ好きがフェアレディZのスクープ記事に一喜一憂していたなか、前述のとおり1989年5月に北米仕様が正式発表された時のインパクトは絶大で、発表された実車（と言っても写真だが）のデザインは期待の遥か上を行っていた。

フェアレディZはZ32の前のモデル、3代目Z31で苦戦。1983年に登場した当時こそ話題になっていたが徐々にその影は薄くなっていった。1986年にはエクステリアを大幅に変更するビッグマイチェンを受け注目されたがそれも長続きせず、初代のS30、2代目のS130のような人気モデルとはならず苦戦。販売面で苦戦すると、存在感が薄くなるという悪循環。そんな苦境状態にあるZを再び表舞台に引き上げたのがZ32だった。

誰もがフェアレディZとわかるデザインではあったが、日本では販売面で苦戦

圧倒的なボリューム感

Z32のエクステリアデザインをひと言で表現するなら、『ボリューム感』だろう。鋭いエッジなどを駆使することでスポーツカーをアピールするのではなく、張りのある曲面により圧倒的なボリューム感を演出していた。Z32の肉感的なデザインは、当時の日本車にはないテイストで、圧倒的なボリューム感は新たな境地を切り拓いたが、追従するモデルは日産、他メーカーともなかった。

Z32の実車を初めて見た時は震えた

Z32（2シーター）のボディサイズは全長4310×全幅1790×全高1250mm（現行のRZ34は全長4380×全幅1845×全高1315mm）。当時の日本車としては群を抜いてワイドなボディが、デザインによりさらに大きく見えた。伝統的なロングノーズ＆ショートデッキスタイルしていたが、初代、2代目のような繊細さはないが、新世代のZにふさわしいデザインが与えられていた。

2by2と2シーターではホイールベース長が変えられていた

前澤義男氏がデザイン

Z31を彷彿とさせながらも明らかに新しいフロントマスクでは、特にサメをイメージさせるヘッドライトもグッド。ちなみにこのヘッドライトユニットだが、リトラクタブルから固定式に変更された後期型のランボルギーニディアブロにも使われていたのは有名。そのヘッドライトユニットには日産マークが入っていたという情報もあったが、筆者は確認していない。

後期型のディアブロのヘッドライトはZ32のものを使用

特に美しいのがリアエンドでブラックアウトされたリアエンドによりボリューム感のあるデザインをグッと引き締めていた。スリットの入ったような意匠のラコンビランプも個性を存分に発揮。現行のRZ32のデザインは、過去へのオマージュがテーマになっているが、リアコンビランプはZ32のデザインをオマージュしている。

この秀逸なZ32をデザインしたのは前澤義雄氏。前澤氏は「クルマのデザインで最も大切なのは時間的耐久性」と常々おっしゃっていた。その心はトレンドを追うだけでは、そのトレンドが去った後は古臭くなるので、重要なのは基本ということと解釈しているが、「前澤さん、Z32のデザインは今見ても新鮮ですよ」。

スリット状のデザインが斬新だったZ32のリアコンビ

日本車初の280psカー

Z32の目玉はエンジン。2960cc、V6DOHCのNAとツインターボをラインナップ。NAは最高出力230ps/6400rpm、最大トルク27.4kgm/4800rpm 。それに対しツインターボは最高出力280ps/6400rpm、最大トルク39.6kgm/3600rpmをマーク。発表されたのはスカイラインGT-R（R32型）のほうが先だったが、発売されたのはフェアレディZのほうが先だった。つまり、日本車初の280psモデルなのだ。GT-Rが2.6Lに対しZ32は3Lだったため、排気量の大きさによりトルクはGT-Rを凌駕していたので、当時の日産車の頂点のスペックが与えられていた。

同じ280psでもGT-RのRB26DETTとはフィールがまったく違う

当時の日本はクルマの事故が増えていた。その要因はクルマのハイパワー化とは無縁ではないと考えていた運輸省（現国交省）は闇雲にパワー競争が激化することを危惧。Z32、スカイラインGT-R（R32型）は認可されたものの、これ以上のハイパワーは不要と判断。Z32の登場は悪しき280ps規制のきっかけとなったのだ。もし、Z32が350psで登場していれば、日本のクルマ界は変わっていたはずだ。その前に認可されなかったかもしれないが……。

このアングルは美しい!!

価格は330万〜440万円

RZ32のモデル構成は多岐にわたっていた。前述のとおりエンジンはNAとターボの2種類。そしてボディタイプは2シーターとZ伝統の4人乗りモデル2by2。トランスミッションは5速MTと4速AT。さらにルーフは標準ルーフ（クローズド）とTバールーフ。これらを掛け合わせて、デビュー時には12タイプがラインナップされていた。価格帯は330万〜440万円となっていた。あの内容のクルマがこの価格で買えたと思うと現状は悲しすぎる。

快適性を求める人にはTバールーフが人気だったが、走り屋からはボディ剛性が落ちると不評

Zがデビューした当時はバブル直前で日本も未曽有の好景気だったこともあり、街中で使うのがメインの人に最も人気があったのは、最上位の3Lツインターボ、4AT、2by2、Tバールーフ（440万円）だった。一方、走り屋に人気があったのは3Lツインターボ、5MT、2シーター、標準ルーフ（410万円）。

1992年にはフルオープンモデルのコンバーチブルが追加された。ソフトトップは雰囲気がよかったのだが、ボディ剛性確保のためリアにロールバーが大きく装着されていたのはオープン好きにとっては少々興ざめだった。

エレガントなオープンのカブリオレだったが、ロールバーが興ざめ

スポーツカーとしてトータル性能が高かったZ32

Z32のキャッチフレーズは『スポーツカーに乗ろうと思う』というもの。ZはGTカーでスポーツカーではない、という反論は当時もあったが、何より日産は90年代に技術で世界一となることをスローガンとした901運動を展開中で、どのモデルも走りに力を入れていて、Z32はR32型GT-RをはじめとするR32スカイライン系と双璧をなした看板モデル。

サーキットでは重さがかなり足を引っ張った

ではZの走りはどうだったのか？ 実はこれ、R32GT-Rの存在が大きく足かせになっていたのは否定できない。北米マーケットをメインとする世界で最もコスパに優れたスポーツカーを目指して開発されたZ32に対しR32型GT-Rは当時のツーリングカーレースで勝つために生まれたクルマだ。そもそも素性、与えられたミッションが違いすぎるのだ。

世界最高峰のアスリートとして仕上げられたR32GT-Rは一切の妥協もなく速く走るために開発されたが、Z32は街中での快適性、アメリカのハイウェイを高速クルージングが大きなターゲットとなっていた。

巨大なトルクを活かした加速性能は素晴らしかった

エンジン、サス、駆動方式など何から何まで違うなか、スポーツカーとして最大の違いは車重。R32型GT-Rが1430kgとぜい肉をそぎ落としていたのに対し、Z32は100kg近く思い1500kg超。スポーツカーにとってこの約100kgの重量差は致命的で、エンジンの最大トルクではZ32のほうが大きかったが、加速性能、コーナリング性能ともR32型GT-Rにはかなわなかった。

では、Z32はダメグルマだったのかといえばまったくそんなことはなく、街中で使うスポーツカーとして重要な快適性、乗り心地などトータル性能ではZ32は非常に優れていた。ベストはツインターボ＋4ATと言われていたのはそういった理由があるのだ。

2by2のインテリア。普段の使い勝手を考えると＋2の余裕は大きい

Zの柳田氏も新車購入

フェアレディZといえば、『Zの柳田』こと柳田春人氏。柳田氏はセントラル20というフェアレディZ専門店を1978年に設立して以来（まもなく50周年!!）、全国のフェアレディZオーナー、Zに憧れる人にとっての聖地となっている。

その柳田氏は、Z32のデビュー時を以下のように振り返る。「Z32がアメリカで発表されたのを見て日本での発売を前にオーダーを入れてツインターボの2シーター（4AT）の黒を新車購入。ベストカーの取材で広報車を見た時、シルバーも黄色もよくてちょっと後悔したかな。ツインターボは回転とともにパワーが盛り上がるタイプで唐突感はいっさいないので、乗っていると速いって感じはあまりなく、気づけばスピードが出ている感じ。個人的にはもう少しドッカン系だったらよかったと感じたけど、街中や高速で乗る、長期間乗るということを考えると、うまくセッティングしていたなと思う。ただあの車格でステアリングのチルト機構がついていなかったのは残念だった」

1989年のベストカーのZ32試乗取材時のカット。柳田氏（右）と鈴木利男氏（左）

川口能活氏とZ32

Z32といえば筆者が忘れられないのがサッカー元日本代表キーパーの川口能活氏。川口氏は愛車としてZ32に乗っていて、1998年にベストカー誌面で川口選手の愛車のZ32をベストカーで誌上オークションを展開。筆者はその規格を担当させてもらった。

Z32を愛してやまない川口選手は当時横浜Fマリノスに在籍していて、マリノスの獅子ヶ谷練習場にお邪魔して愛車との写真を撮らせていただいたり、Zとの思い出話を聞いたりととても楽しい企画だった。応募者が殺到したことなどによりなかなか落札者が決まらず川口氏にはご迷惑おかけしてしまったのが、編集者人生のいい思い出のひとつだ。

ベストカー1998年3月26日号に掲載した誌上オークションの誌面画像

中古車は比較的買いやすい

1990年代のジャパニーズスポーツカーが中古マーケットで高騰を続けていたが、少し陰りが見えてきた感がある。と言ってもまだまだ高いが。Z32の中古車はどうなのか？

結論から言えば、同じ時代のR32型GT-R、RX-7（FD3S）などに比べると手に入れやすいモデルが多い。中古車のタマ数も常時100台程度は出回っていて、中古車価格のボリュームゾーンは400万〜500万円といったところ。30年以上も前のモデルが当時の新車価格並みかそれ以上というのは驚異的だが、ほかのモデルに比べると比較的相場の上がり具合は緩やかで、もう少し待てばさらに買いやすくなると言われている。

ビッグマイチェン後のモデルよりも前期型のほうが球数が多いのは売れた数が多いから

最も流通しているのは、ツインターボ、4AT、2by2の標準ルーフだ。最も新しいモデルでも2000年式、つまり25年前のモデルなので、所有するなら購入後の故障による修理費がかかるなどの覚悟が必要になってくる。

しかし、今見ても古臭くはなく逆に新鮮。手に入れた時の満足度は高いはずだ。

古い中古車の場合、外装よりも内装パーツの欠品が多いので要留意

20世紀を代表する名車の一台

Z32は1989年にデビューして2000年まで販売されたロングセラーモデルだが、その背景は少々複雑だ。それはバブル崩壊、クロカンブーム、ミニバンブームなどいろいろブームがあったなか、よくスポーツカーが生き永らえたと思うかもしれないが、GT-Rのように進化することなく、一時期は放置状態にあった。北米マーケットのおこぼれを日本で販売していたと揶揄されても仕方ない。

当時このデザイン、動力性能を手に入れられた人は幸せ者だ

1998年に初めてエクステリアに手を入れるマイナーチェンジを受けたが、それほど大きな効果はなかった。そのほかの日本のスポーツモデル同様に排ガス規制に適合できない（させない）のを理由に生産終了となってしまった。

GT-Rの存在によりZ32の走りの評価が下がるなどの影響はあったが、存在感という点では絶大なものがあった。20世紀を彩った日本の名車の一台だ。

日本車としては珍しくイエローのボディカラーも人気

【4代目日産フェアレディZ 300ZX2シーターツインターボ主要諸元】

全長：4310mm

全幅：1790mm

全高：1250mm

ホイールベース：2450mm

車両重量：1520kg

エンジン：2960cc、V6DOHCツインターボ

最高出力：280ps/6400rpm

最大トルク：39.6kgm/3600rpm

価格：410万円

赤いボディカラーのZ32は街中で目立ちまくった

【豆知識】

前澤義雄氏はプリンス自動車に入社しプリンスロイヤルの内装デザインにもタッチしていたデザイナー。プリンスが日産と合併した後はショーモデルのAD-1（1975年）、ミッド4II（1987年）、市販車ではマキシマ（1988年）、Z32フェアレディZ（1989年）、4代目パルサー（1990年）、初代プリメーラ（1991年）などの代表作がある。ベストカーで清水草一氏との『デザイン水掛け論』でも人気だった。2014年逝去。

Z32をデザインした前澤氏はとにかくシブかった!!

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師（旧ペンネームは池沢さとし）先生の漫画『サーキットの狼』（『週刊少年ジャンプ』に1975〜1979年連載）に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社（現講談社ビーシー）に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

写真／NISSAN、LAMBORGHINI、ベストカー

Z32の圧巻のボリューム感と存在感にメロメロ（24枚）