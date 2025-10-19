カジサック長女・梶原叶渚、ミニスカ×ブーツで美脚披露 華やかコーデでランウェイ
YouTuber・カジサックとして活躍しているお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の長女・梶原叶渚が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。
梶原叶渚
この日、『Seventeen』の専属モデル決定オーディション「ミスセブンティーン2025」の結果がGirlsAwardで発表され、「ミスセブンティーン2025」に選ばれた岡本望来(14歳)、梶原叶渚(16歳)、川瀬翠子(13歳)、佐々木満音(15歳)、原田花埜(15歳)、堀口真帆(17歳)がお披露目された。
6人は白コーデでそろえ、ミニスカートから美脚を披露。Seventeenモデルの先輩たちが見守る中、1人ずつランウェイを歩いた。
梶原は、「Top of the Hill」のステージにも登場。ボーダー柄のスカート、シースルーワンピース、ラメ感のあるアウター、ロングブーツなどを合わせた華やかなコーディネートで、ミニスカートから美脚を披露しながらランウェイを歩いた。
(C)Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER
