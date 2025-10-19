藤本美貴、次女から贈られた英語の直筆手紙＆イラスト公開「ウルウルしちゃう」「愛が詰まってる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】タレントの藤本美貴が10月17日、自身のInstagramを更新。次女からの手紙を公開した。
【写真】藤本美貴の次女作、英語で綴れらた手紙＆イラスト
藤本は「次女からラップのようなお手紙をもらいました 笑 とても愛が詰まったお手紙です」とハートマークをつけてコメント。手紙には「ママ愛してる ママありがとう」などと言う言葉がすべて英語で綴られており、その下には動物のイラストが添えられている。
この投稿に、ファンからは「愛が詰まってる」「可愛すぎる」「ウルウルしちゃう」「こんなに書けてすごい」「ママのことが大好きな気持ちが伝わってきた」などと反響が寄せられている。
藤本はお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女を出産した。（modelpress編集部）
