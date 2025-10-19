Cocomi、祖母撮影のミニスカショットで美脚あらわ かわいい愛犬も登場「お出迎えしてくれました」
木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のCocomiが18日にインスタグラムを更新。祖母が撮影した愛犬とのオフショットを公開した。
【別カット】ミニスカートから美脚もあらわ（ほか5枚）
Cocomiが「帰ってきたらお出迎えしてくれました カメラマンは、ばばちゃんです。（祖母）」と投稿したのは愛犬たちとのオフショット。写真には、タイトなニットのトップスにミニスカート姿のCocomiが愛犬と笑顔で戯れる様子が記録されていて、彼女の美脚も収められている。
■Cocomi（ここみ）
3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Mélancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」インスタグラム（@cocomi_553_official）
【別カット】ミニスカートから美脚もあらわ（ほか5枚）
Cocomiが「帰ってきたらお出迎えしてくれました カメラマンは、ばばちゃんです。（祖母）」と投稿したのは愛犬たちとのオフショット。写真には、タイトなニットのトップスにミニスカート姿のCocomiが愛犬と笑顔で戯れる様子が記録されていて、彼女の美脚も収められている。
3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Mélancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」インスタグラム（@cocomi_553_official）