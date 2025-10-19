登録者数75万人超のYouTuber・いけちゃんのラストグラビア写真集が12月10日（水）に発売されることが決定した。

いけちゃん

いけちゃん

旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数75万人超を誇る人気YouTuber・いけちゃん。グラビア引退作となる写真集の撮影の舞台は真夏の南国・ベトナム。美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、大人の魅力を増したランジェリーショット、そして自身最大のヌーディーショットにも挑戦。写真集でしか見られない大胆なカットの数々は必見だ。

また、写真集の発売を記念して12月13日（土）に六本木蔦屋書店で発売記念イベントが開催される。

いけちゃん コメント

2022年から約3年半、グラビア活動をしてきました。本作はそんな私の最後のグラビア写真集です。初期と比べて随分大人になった私の変化を楽しんでいただけたらうれしいです。今回で最後ということで、普段は着ないような水着にも挑戦しました。全てを出し切ったと思います！ありがとうございました！

＜プロフィール＞

いけちゃん

1997年、秋田県生まれ。2019年からYouTube活動を開始。日常系動画で人気を集め、チャンネル登録者数は75万人超（2025年10月時点）。2023年には一級建築士試験に合格。現在はYouTubeをメインにマルチに活動中。公式YouTubeチャンネルは『いけちゃん/ikechan』。

最新情報は公式XとInstagram（ともに@ikechan0920）をチェック。

書籍情報

タイトル：未定

撮影：佐藤裕之

発行：講談社

発売日：2025年12月10日（水）予定

価格 3,630 円（税込）

仕様：A4正寸／ 128ページ

©佐藤裕之 ／講談社

The post いけちゃん、ラストグラビア写真集発売決定 自身最大のヌーディーショットにも挑戦 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.