入来茉里、“福岡の父と母”と3ショット 「お母さん、似てますね！しかも若い」 親交深い知人とゴルフ満喫
俳優として数々の映画、ドラマに出演するほか、『NHK高校講座 地学基礎』にMCとしてレギュラー出演中の入来茉里（35）が16日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿を公開した。
【写真】「大切な人との素敵な笑顔」入来茉里&“福岡の父と母”の3ショット ※6枚目
「半年ぶりのゴルフ」と書き出し、白のトップスにピンクのボトムスを合わせた爽やかコーデで美脚を披露している。
続けて「一生 呼ばせてもらいたいなと思っている『福岡の父と母』とゴルフに行ってきました」と一緒にゴルフを楽しんだ相手を告白。仲むつまじい3ショットを投稿。
2人について「博多座近くの『伴ノ字』というお店のご夫婦 初めてお会いしたのが24歳の時でEndless SHOCK出演時に森公美子さんにご紹介いただいたのがきっかけでした あれから11年 福岡に行くたびにずっと温かく迎えてくださって 感謝しかないです」とつづり、親交の深い“両親”の存在を紹介している。
この投稿にファンからは「お母さん、似てますね！しかも若い」「ゴルフウェア姿もメッチャ可愛いです」「ミニスカート似合いすぎカッコよすぎでしょっ」「ゴルフウエア姿もかわいいけど大切な人との素敵な笑顔、最高です」などのコメントが寄せられていた。
