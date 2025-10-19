【ソフトバンクスタメン】前日衝突の中村晃はベンチ外 代わって柳田悠岐を4番起用 山川・牧原らが先発復帰
◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク-日本ハム(19日、みずほPayPayドーム)
日本シリーズ進出まで王手をかける中、2連敗を喫しているソフトバンク。第5戦のスタメンが発表されました。
前日には4番起用となっていた中村晃選手が審判と交錯し、途中交代。代わって柳田悠岐選手が4番起用となりました。その他の打順も入れ替え、前日ベンチスタートとなった山川穂高選手、海野隆司選手、牧原大成選手がスタメン起用となっています。
先発は大津亮介投手。レギュラーシーズンでは12試合に先発し6勝2敗、防御率1.92の好成績で、日本ハムにも対戦防御率1.50と好相性を見せています。
▽両チームのスタメン
【日本ハム】
1(左)水谷瞬
2(遊)山縣秀
3(指)レイエス
4(三)郡司裕也
5(一)清宮幸太郎
6(捕)田宮裕涼
7(右)万波中正
8(中)矢澤宏太
9(二)水野達稀
先発：古林睿煬
1(遊)野村勇
2(中)周東佑京
3(右)柳町達
4(左)柳田悠岐
5(指)正木智也
6(三)栗原陵矢
7(一)山川穂高
8(捕)海野隆司
9(二)牧原大成
先発：大津亮介