◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク-日本ハム(19日、みずほPayPayドーム)

日本シリーズ進出まで王手をかける中、2連敗を喫しているソフトバンク。第5戦のスタメンが発表されました。

前日には4番起用となっていた中村晃選手が審判と交錯し、途中交代。代わって柳田悠岐選手が4番起用となりました。その他の打順も入れ替え、前日ベンチスタートとなった山川穂高選手、海野隆司選手、牧原大成選手がスタメン起用となっています。

先発は大津亮介投手。レギュラーシーズンでは12試合に先発し6勝2敗、防御率1.92の好成績で、日本ハムにも対戦防御率1.50と好相性を見せています。

▽両チームのスタメン

【日本ハム】

1(左)水谷瞬

2(遊)山縣秀

3(指)レイエス

4(三)郡司裕也

5(一)清宮幸太郎

6(捕)田宮裕涼

7(右)万波中正

8(中)矢澤宏太

9(二)水野達稀

先発：古林睿煬

【ソフトバンク】1(遊)野村勇2(中)周東佑京3(右)柳町達4(左)柳田悠岐5(指)正木智也6(三)栗原陵矢7(一)山川穂高8(捕)海野隆司9(二)牧原大成先発：大津亮介