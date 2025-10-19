戸田恵子、文化勲章受章の野沢雅子からの言葉に感激「永遠の現役！いつまでもお元気で！」

女優で声優の戸田恵子が18日に自身のアメブロを更新。声優の野沢雅子の文化勲章受章を祝福し、電話でのやりとりを明かした。

この日、戸田は「今日はおめでたい日です」と切り出し「先輩の声優・若本規夫さん傘寿のお祝いの会がありました」と報告。「ちょこっと顔を出してご挨拶させて頂きました」と明かし「もう出会ってから45年くらい。めっちゃお元気！」とコメントした。

続けて、野沢が文化勲章を受章したことに触れ「今日は、さぞかしたくさんの方からお祝いのお電話がかかってるだろうから、ご迷惑かな〜？どうしようかな〜？と朝から悩んでおりましたが、、、」と、祝福の電話をするか迷っていたことを告白。しかし「やっぱりお祝い事なんだし〜ええい！留守電でもイイからお電話しよ！」と意を決して電話をかけたところ、野沢がすぐに応答したといい「開口一番！『恵子〜？ありがとうね〜！』って」と声をかけられたことを明かした。

このやりとりに戸田は「もう〜嬉しいじゃあ〜りませんか！」と感激した様子でつづり「今でも私の名前を気さくに呼んでくださって」とコメント。「マコさん、おめでとうございます！本当に嬉しいです。永遠の現役！いつまでもお元気で！益々のご活躍をお祈りします！」と改めて祝福の言葉を送り「ご飯の約束しましたー！」と報告した。