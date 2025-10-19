「どれほど特別か」「世界で最も視聴される」スロット監督がリバプール対マンUの“格”を語る！「ユナイテッドは順位以上に良い」
現地10月19日に開催されるプレミアリーグ第８節で、ビッグマッチが実現する。リバプール対マンチェスター・ユナイテッドという、イングランドを代表する名門同士の対決だ。
昨季王者であり、日本代表のキャプテン遠藤航が所属するリバプールを率いるアルネ・スロット監督からしても、非常に特別な一戦だ。クラブ公式サイトによれば、就任２年目のオランダ人指揮官は、本拠地アンフィールドでの大一番を前に、次のように思いを伝えた。
「プレミアリーグの試合はどれも楽しみにしているが、ユナイテッド戦は特にそうかもしれない。その試合がどれほど特別かを知っているからだ。昨シーズン、その試合がいかに特別なものかを経験した。おそらく世界で最も視聴される試合だと認識している。
その一員になれるのは光栄だが、同時に最高の状態で臨まねばならない。ユナイテッドは、リーグ順位（11位）が示す以上に良いスタートを切った。非常に興味深い一戦であり、特にアンフィールドでの開催となるだけに楽しみだ。私がここに来てから、いやそれ以前からずっと、サポーターはチームを力強く支え続けてくれている」
一方、昨季の途中にユナイテッドの監督に就任したルベン・アモリムは、リバプールが公式戦３連敗中である点に関して、こう考えを示した。
「私はただ自分のチームに集中している。もちろん相手チーム、特にリーグ優勝した相手には細心の注意を払っている。彼らは本当に、本当に優れたチームで、本当に、本当に優れた監督がいる。だが私の焦点は自チームにある。ただ我々が望む形でプレーする姿を見たいだけだ」
一体どちらがビッグマッチを制するのか。両指揮官の采配に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】何人知ってる？ 厳選写真で振り返る日本人プレミアリーガー列伝―世界最高峰に駆け上がった名手たち―
昨季王者であり、日本代表のキャプテン遠藤航が所属するリバプールを率いるアルネ・スロット監督からしても、非常に特別な一戦だ。クラブ公式サイトによれば、就任２年目のオランダ人指揮官は、本拠地アンフィールドでの大一番を前に、次のように思いを伝えた。
その一員になれるのは光栄だが、同時に最高の状態で臨まねばならない。ユナイテッドは、リーグ順位（11位）が示す以上に良いスタートを切った。非常に興味深い一戦であり、特にアンフィールドでの開催となるだけに楽しみだ。私がここに来てから、いやそれ以前からずっと、サポーターはチームを力強く支え続けてくれている」
一方、昨季の途中にユナイテッドの監督に就任したルベン・アモリムは、リバプールが公式戦３連敗中である点に関して、こう考えを示した。
「私はただ自分のチームに集中している。もちろん相手チーム、特にリーグ優勝した相手には細心の注意を払っている。彼らは本当に、本当に優れたチームで、本当に、本当に優れた監督がいる。だが私の焦点は自チームにある。ただ我々が望む形でプレーする姿を見たいだけだ」
一体どちらがビッグマッチを制するのか。両指揮官の采配に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】何人知ってる？ 厳選写真で振り返る日本人プレミアリーガー列伝―世界最高峰に駆け上がった名手たち―