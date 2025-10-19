「10キロ太った」51万人超えYouTuber、2025年初投稿動画に「勝ち組過ぎる」「ビジュ最高」の声！
チャンネル登録者数51万人超えのYouTuber・歩乃華さんは10月13日、自身のYouTubeを更新。『10キロ太った！！お久しぶりです！！』と題した動画を投稿しました。
【画像】YouTuber・歩乃華、「10キロ太った」2025年初動画
動画も「痩せたら出そう」と思っていたものの、このまま5年くらいかかってしまいそうなので、今回思い切って踏み切ったのだそう。太っているため友達にも会わず、3〜4カ月メイクもせず、今年はコスメも服も1つも買っていないとのこと。今回の動画自体「何が言いたくて何を撮りたいのかわからない」動画なのだそうですが、今後の活動に対して「動画を投稿する」という目標を視聴者に報告しました。
この投稿にファンからは「綺麗すぎてビビる。笑」「何年経っても老けないのすごい…」「このままでいてほしいくらい可愛いけど？？」「いろんなこと放置しててそのビジュなら勝ち組過ぎる」「え、ビジュ最高なんだが（笑）」「ダイエット成功動画よりこういうのが心が救われるからありがとうです」「冗談抜きでいまがすごくかわいいです」との声が寄せられています。
ファンからは「ありのままの姿をみて意味わからん勇気湧いてきた」「なんかこの動画、これまでで1番見てて落ち着く癒される…」「今の時代のルッキズムに皆が疲れてる時に今回の動画あげるのは命中過ぎる」「人間味あって好き」と共感の声が寄せられています。(文:福島 ゆき)
「冗談抜きでいまがすごくかわいい」歩乃華さんは、冒頭で「お久しぶりです」とあいさつ。動画を撮ること自体が今年初めてで、投稿していなかった間に「（体重が）10キロくらい太った」ことを明かしました。身長153センチの歩乃華さんの体重は一時期57キロまで増え、現在は55キロ。動画を投稿していなかった間は、誰とも遊ばず、仕事もせず、過去の動画で得た収入を少しずつ使ってやりくりしていたと言います。
「意味わからん勇気湧いてきた」「まずは動画を投稿する」という目標を視聴者に公表した歩乃華さんは、早速15日にも『将来子供ほしいか分からなくなった31歳！！』と題した動画を投稿しています。今年初の『10キロ太った！！お久しぶりです！！』と題した動画の投稿は、公開するのに勇気が出ず、お酒を飲んで酔っ払った状態で公開ボタンを押したことを明かしました。この動画では視聴者からのリクエストに応えて“ニートのルーティン”を披露しています。
