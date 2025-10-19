１８日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会。

箱根路をめざし、選手たちは国営昭和記念公園（立川、昭島市）のゴールへ激走した。東京都内に練習拠点を置く大学では、日本大が４位、東京農業大が６位に入り、本大会へ進んだ。一方で法政大は１１位、明治大は１２位となり、出場を逃した。

真也加ステファン氏も将来に期待

桜美林大は敗退したが、昨年の２８位から２３位に順位を上げた。予選会をターゲットにしたハーフマラソン中心の練習が功を奏した。

一方、チーム１位のネルソン・マンデラ・ンビディ選手（４年）は序盤、個人トップを争ったが、「後半はスタミナが切れてしまった」と７５位でゴールした。

年代別のケニア代表として国際大会も経験し、１年時の予選会は個人３位の好成績だったが、２年前に交通事故で右肩の骨を折る重傷を負い、以後は伸び悩んだ。この日も痛みを感じる中で、「ベストは尽くした」と言葉少なだった。

真也加ステファン総監督は「けがで体のバランスなどが崩れ、ハーフなど長い距離は弱いとはいえ、これからも伸びる」と話す。箱根出場はかなわなかったが、マンデラ選手は「南アフリカの偉人のように世界に覚えてほしい。日本の実業団から、五輪を目指したい」と前を向いた。