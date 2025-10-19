タレント長嶋一茂（59）が19日放送の、日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。色鮮やかな、おニューのアロハシャツを着て登場し、購入金額の40万円超を「安い」と言い切った。

番組冒頭で、新橋駅のSL広場前からロケスタート。一茂は緑と赤の派手なアロハシャツで登場した。かまいたち濱家隆一から「衣装をアロハにされはったんですね」と問いかけられて「真冬でもアロハにしようと思って、これもこの間、山内くんと一緒に…」と説明すると、かまいたち山内健司が「このロケ終わりに買いに…」と一茂の言葉を継ぎ足した。

すると濱家が「最近、ロケ時間終わるの早い、ってアロハ買いに？」と質問。山内は当然のように「はい、アロハが待ってるから」と返すと、濱家は「メインはこっち」とたしなめた。

山内は一茂の着ている派手なアロハを指さして「これ、いくらでしたっけ？」と尋ねると一茂は「これはね…42万です」と答えると、山内が間髪入れずに「安っす」と自分ごとのように答えた。濱家は「いやいや、さすがの一茂さんの安い、って言わへんかった。スゴい値段ですよ」と驚くと一茂は「オレも同感です。はっきり言っていい？ むちゃくちゃ安い」と、ニヤリと笑った。