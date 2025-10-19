TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（日曜よる9時）の第2話が本日10月19日よる9時から放送される。放送に先立ち、出演の松本若菜が報道陣の合同インタビューに応じ、作品が描く“人と馬の絆”について語った。

同作は競馬の世界を舞台に20年にわたる人間と競走馬の壮大なストーリーを描く物語。税理士事務所を営む父親を尊敬し自分も同じ税理士という道を選んだ栗須栄治（妻夫木聡）は、「一緒に働かないか」と言った父の期待に応えることができなかったことを後悔し、税理士という仕事に希望を見出せなくなった。そんな中、人材派遣会社「ロイヤルヒューマン社」の社長で馬主の山王耕造（佐藤浩市）と出会い、人生が大きく動き出す。松本は、競走馬の生産・育成牧場で有名な北海道・日高地方にある実家の牧場を手伝う野崎加奈子を演じる。

『ザ・ロイヤルファミリー』の場面カット ©TBSスパークル／TBS

「夢とか希望だけでは食べていけないと言われる現実も見て頂きたい部分だなと思っています」

松本は日高での撮影を通して肌で感じた現実も、『ザ・ロイヤルファミリー』では描かれるのではとコメント。

「もちろん人と人との繋がりも描かれているのですが、その中心には必ず競走馬がいます。すべての人間が願っている夢はたったひとつで、その夢を叶えてくれるのはもちろん人間たちもそうなのですが、やはり、競走馬がいて夢がかなうものだと思います」などと続けた。

そのうえで「だからこそ競走馬にかける思いだったり情熱だったりというところで、“種を超えた繋がり”というものを人間は強く持っているのだと感じています。そして、人間たちのそのような想いは競走馬にも伝わっていると思って私は加奈子を演じています」と生き物と人間の関係を超えた“心の通い合い”を意識して演じていることを明かした。