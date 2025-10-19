佐藤隆太「ヒリヒリする」噂のシーンはCGなし “大先生”出演の裏ドラマにも言及【新東京水上警察】
【モデルプレス＝2025/10/19】俳優の佐藤隆太が10月19日、都内で行われたフジテレビ系ドラマ「新東京水上警察」（毎週火曜21時〜）トークイベントおよび第3話上映会に、共演のNEWSの加藤シゲアキ、主題歌を務めるAqua Timez（太志、OKP-STAR、大介、mayuko、TASSHI）とともに出席。水上アクションシーンの撮影方法について明かした。
【写真】加藤シゲアキ＆佐藤隆太「失恋ショコラティエ」完璧再現ショット
本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材とし、船や海のシーンを圧倒的なスケールで描く。強行犯係の係長でリーダーの碇拓真を佐藤、警視庁本部のエリート集団である捜査一課から望まぬ異動で水上警察署に配属された刑事・日下部峻を加藤が演じる。
この日、水上アクションの話題になると、佐藤が「噂になっているらしいじゃないですか。CGなんじゃないかって。違いますからね、本当にやってますから。船が結構なスピードで走っている中、船の上に立って」と説明。加藤が「結構、際どいシーンでしたよね」と投げかけると、佐藤は「実際に船を走らせて立っていると、結構、体幹が必要というか。もちろん服の中に救命のライフジャケットは着けているんですけど、ちょっとでも気を抜いたら放り出される状況だったので、なかなかヒリヒリする撮影でした」と語った。
さらに佐藤が「僕はめちゃくちゃ船酔いする人間」と打ち明けた一方で、加藤は「僕は本読んでました。本当に船酔いしないんですよ」「碇さんが大変なシーンをやっている時、僕は待っていることが結構多くて、優雅に本を読みながら『頑張ってるなー』って（笑）」と告白。佐藤が「（自分は）集中して芝居して、カットがかかった後もちょっと油断すると酔っちゃうから気を抜けない感じでやっているんだけど、シゲは『（セリフで）碇さん無茶ですってー！』（と言って）、カット！ってなったら（本を読んでいる）」と指摘すると、加藤は「おかげで読み終わりましたね（笑）。進んで進んで。読まなきゃいけない本がたくさんあったので助かりました」と笑いを誘った。
その後、Aqua Timezが登場し、主題歌「if you come」について語った後、トークイベントの終わりには佐藤が「ちょうどこの3話は明後日（10月21日に放送）ですよね。その真裏で、そのタイミングで大泉洋大先生が登場するわけですよね。あれも面白そうだし」と本作の第3話放送日と同日に放送を開始するテレビ朝日系の大泉主演ドラマ「ちょっとだけエスパー」に言及。他局の話題に加藤が「言わないほうがいいんじゃない（笑）」とツッコミを入れる中、佐藤は「違う違う、俺は何を言いたいかっていうと、どっちも観てくれよって話なんです、結局は」と主張し、「あちらの“エスパー”はTVerで観ていただいて、絶対にリアタイをこちらで観ていただければと思います」とアピールしていた。（modelpress編集部）
◆佐藤隆太、水上アクションはCGなし
◆佐藤隆太、大泉洋主演の裏ドラマに言及
