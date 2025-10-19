第1子妊娠中・日テレ郡司恭子アナ、ノースリワンピから素肌輝く「息をのむ美しさ」「映画のワンシーンみたい」の声
【モデルプレス＝2025/10/19】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが10月17日、自身のInstagramを更新。休日のお出かけショットを公開した。
【写真】第1子妊娠中の郡司恭子アナ、素肌輝くノースリワンピ姿
郡司アナは「少し前、とある休日…大好きなピザ屋さんへ！」とコメントし、「＃鎌倉」「＃休日ドライブ」などとハッシュタグをつけて鎌倉訪問を報告。海岸や街並みで撮影した自身のショットや、夕日の動画、食事などの写真を公開し、ゆったりとしたシルエットの黒いノースリーブワンピース姿で、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「息をのむ美しさ」「映画のワンシーンみたい」「綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。8月1日には第1子の妊娠を発表し、秋より産休に入ることを伝えている。（modelpress編集部）
◆郡司恭子アナ、休日の私服ショット公開
◆郡司恭子アナの投稿に反響
