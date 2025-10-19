生後3か月の「哀愁の背中」が愛しすぎる件に3千いいね「あるあるです」「わかります」【ママリ】

哀愁漂う背中がかわいい

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、こな🐥3m(@cona___daizu)さんの投稿です。

こな🐥3mさんのお子さんは、やっと最近横向きができるようになったそうです。その成長がうれしくて、「次は左も」と期待して向きを変えてみたけれど…。

横向きできるようになったのに右しか向けないので、左向いてくれるように赤ちゃんの向き変えたんだけど、やっぱり右しか向けなくて哀愁漂う背中を見せつけて来る3ヶ月児

やっぱり右しか向かない我が子。「右派なんだよね」とでも言うように、右ばかり向く小さな背中に哀愁が漂っていて、なんだか切なくて、同時に愛しくなりますね。また、後頭部の髪の毛が頭フリフリすることで薄くなっているのも、なんともかわいらしい。癒されますね。



この投稿には「頭フリフリで後頭部ハゲるのはあるあるですね うちもそうでした」「わかります、そうゆう悩み でも何年後には可愛い思い出に変わります。」といったリプライがついていました。右しか向けないその背中に癒しを感じた投稿でした。

