「座り方どうなってるの!?」人間みたいにちょこんと座るハスキーに3.8万いいね「体幹すご」「ジワる」【ママリ】
まるで乗馬？シベリアンハスキーの座り方が話題になり3.8万いいね
アイリス💜シベリアンハスキー(@irislady_husky)さんの投稿です。ペットを飼っていると、思わぬ行動に驚いたり、笑わせてもらったりする瞬間がありますよね。
Ⓒirislady_husky
そこ座るとこちゃう……
アイリスちゃんが座っていたのは、ソファの背もたれの上でした。まるで乗馬をしているかのように、ちょこんとまたがる後ろ姿。ちょうどソファの切れ目の上に跨っており、頭もブラインドすれすれ。上下ぴったりと収まっている姿に、じわじわと笑いが込み上げてきます。
この投稿には「子どものころに座ったことがあります」といった、背もたれに座った経験のある方や「うちの子も座ります」といった共感のコメントも寄せられていました。ペットも子どももつい座ってしまう背もたれには、腰かけたくなる魅力があるのですね。
アイリスちゃんのかわいい姿に、思わずクスッとしてしまう投稿でした。
「キュ…ボンッ！」犬服にポメラニアンを通すと…驚きの姿に2.7万いいね
ぽこ︱ぽぽちの飼い主(@poko_popochi)さんの投稿です。愛犬に服を着せているという方もいるのではないでしょうか。飼い主としても、ついつい楽しんでしまいますよね。
投稿者さんは、ポメラニアンに服を着せた前後の写真を投稿。「キュ…ボンッ！」という音にぴったりなお写真です。
©poko_popochi
©poko_popochi
ｷｭ………ボンッ！！！
首元がキュッとした服のようで、少しだけ顔が出てきています。「もう少し…」と頭を通すと、ボンッとまさに花火が咲いたかのように、頭の毛が爆発していますね。そんなに収納されていたのかと驚きです。静電気も相まって余計に広がっているのかもしれませんね。
この投稿には「かわいいのが花開いた」「好きすぎる～」といったコメントが寄せられていました。1枚目の「よいしょ～」と言っているような顔と、2枚目の「ジャーン！」といった堂々とした姿のギャップもまたかわいいですね。「キュ…ボンッ！」という音にぴったりなポメラニアンの姿に癒される、素敵な投稿でした。
「お餅すぎる」生後2か月のサモエドに15万いいね
サモエド☆さだはる(@sadaharu__0905)さんの投稿です。「猫は液体のようだ」とはよく言われますが、ときには犬も液体になることがあるようです。
生後2か月の愛犬さだはる君の寝姿が、「まるでお餅のようだ」と写真を投稿。その姿に思わずデレデレになってしまいます。
©sadaharu__0905
©sadaharu__0905
生後2ヶ月のサモエドの寝姿、お餅すぎる
真っ白な毛色に、顎までぺったりと床に付けて寝る姿は、まさに「お餅」のようですね。とろん…と眠そうな目が、とても愛らしいです。生後2か月のふわふわな毛に、ペタッと顎を付けた寝姿に「アザラシのよう」という方も。
この投稿には「この世の全てのカワイイをこの犬に置いてきた」「かわいいねぇ…とろとろだねぇ…」といった、さだはる君にメロメロになってしまった方からのコメントが寄せられていました。モチモチとろとろのお餅にそっくりな、さだはる君の成長が楽しみになりますね。見た方が癒される、素晴らしい投稿でした。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）