頼れるけれど“デリカシーがない”職場の先輩→気づかなかった黒い本性｜パート先のセクハラ社員【ママリ】

よい職場に出会えたと思っていた

私はりかこ。ごく普通の主婦です。最近、専業主婦からパートを初めて、いわゆる「社会復帰」をしました。久しぶりの労働って、最初は疲れるけど、やっぱり誰かの役に立ってる実感とか、休憩中に飲むコーヒーのおいしさとか、全部が新鮮で。



「ゆきの、今日はママ頑張ってきたよ！」



そう言って娘を抱きしめる瞬間が、本当に幸せ。私がパートを始めたのは、家の近所にある人気のカフェです。店長も優しくて、一緒に入るパート仲間もみんな穏やかで、最高の職場だと思っていました。



このまま、ゆきのが大きくなるまでここで働けたらいいな、って心から願っていたんです。

頼れる社員さんのはずだった

そこで知り合ったのが、宮田さん。32歳で、私たちより少しだけ年上。パートではなく社員さんで、仕事もテキパキこなすムードメーカー的な存在でした。



「りかこちゃん、このドリップバッグの詰め方はね、こうやって口をそろえる方がきれいだよ。細かいけど、お客さんは見てるから」

「あ、ありがとうございます！宮田さんって色々知っててすごいですね」



「いやいや、俺もさ、りかこちゃんみたいに久しぶりに社会復帰した女性の苦労はわかるつもりだよ。うちにも上が6歳、下が2歳の子がいるからさ。奥さんもりかこちゃんと同じようにパートしてくれてるし」



そう、宮田先輩も妻子持ち。6歳と2歳の子がいるって聞いていたから、最初は本当に親近感が湧いたし「すごく理解のある優しい社員さん」って思ってたんです。私がミスしても笑ってフォローしてくれたりして。当初の私にとって、宮田さんは「頼れる社員さん」でしかありませんでした。

気が付けなかった「サイン」

パートを始めて3か月。カフェでの仕事にも慣れてきて、毎日が充実していました。



異変を感じ始めたのは、ちょうど1か月くらい前から。最初は本当に些細なことでした。宮田さんとシフトが被る日が増えて、休憩室で宮田さんと2人きりになることも増えて。



「りかこちゃんってさ、専業主婦だったのに、なんで今パート始めたの？ひょっとして旦那さんの稼ぎじゃ足りないとか？」

「あ、そうじゃないですよ！子どもも幼稚園に入れたし、私も社会復帰したいなと思って」

「そうなんだ、前向きでいいね。りかこちゃんの頑張りたい気持ち、旦那さんは理解してる？パートだからってバカにする男多いじゃん？」



最初はまだ、ただの「ちょっとデリカシーのない質問」だと思ってた。でもね、今振り返ると、あれは「サイン」だったのかも。



この時の私は、まさかあの優しい先輩の裏側にある、真っ黒な感情に気づかずにいたんです。本当に、もっと早く気づいて、警戒すべきでした。

あとがき：久しぶりの社会と、優しい先輩の影

社会復帰の輝きが、身近な闇の始まりでした。宮田先輩の優しさや親切なアドバイスは、りかこの警戒心を解くための巧妙な罠だったのかもしれません。この「親切なフリ」こそが、最も恐ろしいハラスメントの入り口です。



働く場所で築かれる信頼関係が、別の目的で利用されようとしているなんて、気づいたらすごくショックですよね。



