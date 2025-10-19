デビュー25周年イヤーの後藤真希が、時を同じくして40歳の節目も迎えた。最新写真集『flos』で圧巻の美ボディを披露し、YouTubeチャンネルではダンス動画やゲーム実況に取り組むなど、活躍の幅を広げている後藤に40歳を迎えた心境を聞いた。（一部敬略称。前後編の後編）

【グラビア】後藤真希がキープし続ける最高の美ボディ

1日以上プレイすることも

近年は「YouTuber」「ゲーマー」の肩書も増えた後藤。YouTubeチャンネル『ゴマキのギルド』を立ち上げたのは2020年で、登録者数は41万人を超える。メディア出演に留まらずゲーム配信にも取り組む後藤自身も、自らの肩書が分からなくなる時があるという。

「いやぁ、私も『自分って何なんだろう？』と思うんですよね。歌は大事にしていますが、タレントもモデルも……といろいろなことに挑戦させてもらっているので、『歌手と言い切っちゃっていいの？』と考えてしまう節があるというか。『そんなに私をジャンル分けしてくれてなくて、いいんです』と遠慮しちゃう」（以下、後藤）

特に思い入れのあるゲームは「モンスターハンターシリーズ」だ。「ドハマりした」という『モンスターハンター3』と『モンスターハンター フロンティアZ』の2作だけで、プレイ時間は9000時間にも及ぶ。

「あはは、数字を見るとすごいですよね。昔はゲーセンで『鉄拳』をやるくらいだったんですが、久々にWiiで遊んでみたモンハンで360度見渡せるスケール感に感動してしまって。凝り性なので、これと思ったらとことんやっちゃうんです。

連続での最長プレイ時間は24時間を超えていると思います。睡魔がくるか、ここまでと決めていたことをクリアできるか、限界までやり続ける。熱中している時はたぶん目も据わって、とても見せられない状態になっているんじゃないかな（苦笑）」

ゴマキ呼びに慣れたのは「ここ1年」

チャンネル名の『ゴマキのギルド』はスタッフのアイディアだったという。

「昔から、自分に関わるもので"ゴマキ"と付くのがずっと慣れなくて。ワードが強そうというか、呼び捨てされているような圧を感じてしまうんです。"あやや（松浦亜弥）"や"なっち（安倍なつみ）"とはまた違う印象というか。だから提案を受けた時も『ん〜……』と複雑でした。YouTubeを続けてきたことで、さすがにここ1年は、自分もゴマキ呼びに慣れてきましたけど（笑）」

他にも最近は韓国ドラマにもハマっているという。

「朝起きてスマホを開いてその日のニュースをチェックした後には、韓国ドラマタイムが始まります（笑）。パック中もメイク中もずっと観ているし、帰宅したらまた観ます。『トンイ』や『チャン・オクチョン』など朝鮮第19代王が絡む時代の作品が好き。それぞれの視点を比べて、登場人物がどんな人かGoogleで調べます」

40代のイメージは"ザ・おかん"

好奇心のアンテナを張り「毎日が楽しい」と語る後藤も、9月に40歳を迎えた。

「10代の頃は事務所の社長に『私は19歳までに結婚してお母さんになりまーす！』と引退宣言をしていたんですよ（笑）。それを思うと、25周年まで活動してきたことに驚きますが、40歳という数字はそれ以上の衝撃があって……。『自分も40歳になったんだ』って。

40代として浮かぶのは、お母さんの姿。おしゃれもたまにはするけれど、普段は動きやすいデニムで家族のために忙しくしている。短髪でドリフの雷様みたいなパーマヘアをした"ザ・おかん"。そんな働くおかん像が40代のイメージなので、そのステージへ自分も上がったのかなと」

年齢の重ね方には、人それぞれ美学がある。

「年相応にしわが刻まれるのが素敵な40代だよねと考えるのか、40代でも若い頃からずっと変わらなくて素敵だよね、と考えるのか。お仕事柄もありますが、私は体型やビジュアルをキープして変わりたくないなって思うんです」

好きなことも思い切り楽しんで、気持ちも老け込まない。心身ともにいつも若々しくありたいと、40代の抱負を語った。

（了。前編から読む）

【プロフィール】

後藤真希（ごとう・まき）／1985年9月23日生まれ。東京都出身。2024年に発売した写真集『flos』は重版を繰り返し、10刷となった。Xアカウントは【@gotomaki923】

取材・文／渡部美也

撮影／三瓶康友