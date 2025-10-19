後藤真希は9月でデビュー25周年を迎えた。最新写真集『flos』では圧巻の美ボディを披露し、YouTubeチャンネルではダンス動画やゲーム実況に取り組むなど、活躍の幅を広げている。その活動の原点には「モーニング娘。」時代に貫いた信念があったと振り返る。後藤にデビュー当時の思い出を聞いた。（一部敬称略。前後編の前編）

デビュー当時のサインはフルネーム

後藤にとってのデビュー曲『LOVEマシーン』（1999年）が爆発的にヒットしてモーニング娘。は社会現象を巻き起こした。当時中学1年生で13歳だった後藤は、その景色を案外冷静に受け止めていたという。

「そこが始まりだったので"芸能界ってこれが普通なんだ"と。世間の注目が集まることにも戸惑いはなかったんです。あっ、でも、びっくりしたことはありましたよ。当時は所属事務所が表参道にあって、電車で行って駅から歩いていたら、ファンの子がバーッと寄ってきて『サイン書いてください！』って。

そんなふうに知らない人が道で待っていて、サインを頼まれることなんて、普通の中学生にはないじゃないですか。デビューしたばかりでサインなんて考えてなかったし、困って何を書けばいいか聞いたら『フルネームを書いてください』と言われて、ただ漢字で『後藤真希』と書きました（笑）」（以下、後藤）

現役アイドルとのコラボも

6歳の頃から「歌って踊れる歌手になりたい」と夢見ていた後藤は、自分自身が抱くアイドル像に忠実でいたいと思っていた。念願のステージでも自分の軸がブレることはなかった。

「歌番組ではメンバーごとにカメラ割りをしっかり決めてくださって、このタイミングでこの子がアップになると、歌の台本に書かれているんですよ。でも私は、自分のタイミングで目線を避けたりすることがありました。それに合わせてしまうと、なんだか"作ったもの"という感じがしてしまって、割り当てられた瞬間だけカメラを見て表情を作る意味があるのかなって疑問で」

カメラ目線よりも、自然な表情を撮ってほしかったと心境を明かす。ただ、そんな後藤の姿は笑顔で元気なイメージのグループで浮いてしまうこともあった。

「マネージャーさんが現場で『もっと笑顔がほしい』と言われたこともあったようです。でも事務所から『後藤は逆にそれがいいんじゃないか』と個性として受け入れてもらえて、安心して活動ができた。みんな同じに見えるのが嫌だったというか、"絶対同じように見えなくてはいけない"と求められることに納得できなかったんです」

TikTokではCANDY TUNEの立花琴未との「倍々FIGHT！」のダンスコラボを果たし、AKB48のコンサートでは「LOVEマシーン」をメンバー全員とパフォーマンスするなど、"レジェンドアイドル"として現役アイドルと共演する機会も少なくない。一方で曲に合った表情管理に徹する精神はデビュー当初から変わらず、むしろその思いはより強くなっていると後藤は語る。

「最近のアイドルのキーワードに"かわいい"がありますよね。かわいいは正義というか。3曲あったら、どの曲でもかわいい印象が強く残る。でも、私としては3曲あったら、3つの印象に分けたい。曲ごとのテーマ性で見せ方は変えたいなと、いつも意識しています」

デビュー25周年を迎えた後藤を支える歌手としての信念は、モーニング娘。時代から生まれている。

（後編に続く）

【プロフィール】

後藤真希（ごとう・まき）／1985年9月23日生まれ。東京都出身。2024年に発売した写真集『flos』は重版を繰り返し、10刷となった。Xアカウントは【@gotomaki923】

取材・文／渡部美也

撮影／三瓶康友