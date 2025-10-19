ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国山東省栄成の自然保護区にオオハクチョウ飛来 中国山東省栄成の自然保護区にオオハクチョウ飛来 中国山東省栄成の自然保護区にオオハクチョウ飛来 2025年10月19日 12時12分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １８日、天鵝湖の水面を泳ぐオオハクチョウ。（ドローンから、栄成＝新華社配信／李信君） 【新華社栄成10月19日】中国山東省栄成市の大天鵝国家級自然保護区に18日、越冬するオオハクチョウの最初の群れが飛来した。１８日、天鵝湖の水面を泳ぐオオハクチョウ。（栄成＝新華社配信／王福東）１８日、天鵝湖の水面を泳ぐオオハクチョウ。（ドローンから、栄成＝新華社配信／楊志礼）１８日、天鵝湖の水面で羽ばたくオオハクチョウ。（ドローンから、栄成＝新華社配信／王福東）１８日、天鵝湖上空を飛ぶオオハクチョウの群れ。（栄成＝新華社配信／王福東）１８日、天鵝湖の水面で羽ばたくオオハクチョウ。（ドローンから、栄成＝新華社配信／李信君）１８日、天鵝湖の水面で羽ばたくオオハクチョウ。（ドローンから、栄成＝新華社配信／李信君） リンクをコピーする みんなの感想は？