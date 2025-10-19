²Ï¹çÍ¥¼Â¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÈ¯»¶ÊýË¡¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷Í¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÈ¯»¶ÊýË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÂè77²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¹ñºÝ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡×¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿»³Ãæàö»Ò»á¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç»í¿Í¤Î¼ÆÅÄÁï»Ò¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤¬¡Ö¼å¤µ¸«¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¶ì¼ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²Ï¹ç¤Ï¡Ö¶ì¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤â¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤«¤â¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥À¥á¤À¤Ê¡¢¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤ë¤À¤±¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤½¤Î³¸³«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¤Ë¡È¤¦¤ï¡¼¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³Ãæ»á¤¬¡Ö³¸¤¿¤Þ¤Ë³«¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤º¤Ã¤ÈÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡×¤È²Ï¹ç¡£¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µã¤¤Þ¤¹¤Í¡£²È¤À¤Èµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡¢1¿Í¤À¤È¡£µã¤¯Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£