女優の河合優実（24）が19日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。幼少期の“プチ家出”の思い出を語る場面があった。

この日、「第77回カンヌ国際映画祭」で国際映画批評家連盟賞を受賞した主演映画「ナミビアの砂漠」で監督を務めた山中瑶子氏、シンガーソングライターで詩人の柴田聡子とともに出演した。

子どもの頃の話になり、柴田が「思い込みが強い子供でしたね。家出とかして“私はこれから一人で生きていくんだ”って、近くのバッティングセンターのベンチにずっと（座って）“これから自分は一人で生きていくんだ”って思ったり。忍者村とか行って“忍者として生きていく”みたいな。やってましたね」と苦笑すると、もともと柴田の大ファンだという河合が「柴田さんの歌みたい」と指摘。山中氏も「柴田さんの歌って、景色とかシーンとかっていう言葉が凄い多い歌だから」と共感。

柴田が「やっぱり景色重視かもしれない、映像重視っていうか。心の中の状態とかあんまり覚えてない」ともらすと、河合は「不思議なのが、私も家出したことあって、幼稚園の時に」と告白。「家出っていうか、お母さんと喧嘩して。“もういい”と思って、雨降ってたんですけど、パジャマのまま傘差して、公園まで歩いて、プチ家出みたいな」と明かした。

「そういうことが初めてだったから、母親も探しに来て、めっちゃ叫んで見つけられたんですけど。その時の映像になぜか自分もいるんですよね、覚えている絵に。自分を前から見てる、みたいな。聞いた話とかとも混ざって、勝手に作っちゃってるかも」と話した。