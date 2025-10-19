¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¥É¥é¥Þ½Ð¤ë¤Î!?¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È3¿Í¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥É¥é¥Þ½Ð¤ë¤Î!?¡×¥Í¥Ã¥È¤¬¶Ã¤¤¤¿¿·¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ»³½¨À¬¤¬±é¤¸¤ë²ÃÆ£Àé±¢¡¢ÂÀÅÄ¸÷¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¡Ë¤¬±é¤¸¤ëÂçÅö³«±¿¡¢ÃæÂ¼è±¶Ì¤¬±é¤¸¤ëËü¼¡Ïº¤Î3¿Í¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÇúÌä¤ÎÂÀÅÄ¤µ¤ó!?¡¡¥É¥é¥Þ½Ð¤ë¤Î!?¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¸«¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬Âç²Ï¤Ã¤ÆÉÛ¿Ø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
