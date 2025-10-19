「ホームページのわんこみたいにならなかった」



【写真】お手本はこうです

この日、ペキチワの「ほの」ちゃん（3歳・女の子）は、家族と一緒に「那須ハイランドパーク」（栃木県）を訪れました。園内には、わんちゃんが楽しめるスポットがたくさん！ そのうち顔はめパネルを試すことに。



お手本の写真には、上の小さな2つの穴から目を、下の大きな穴から鼻まわりを出したわんちゃんの姿が写っていました。



早速チャレンジしたほのちゃんですがーー下の穴から顔をひょっこり。小柄なため上の穴には届かなかったのです。頭上に残った空っぽの2つの穴は、まるで耳のよう。



このユニークなショットに11万件超の“いいね”が集まり、思わず笑顔がこぼれる人が続出しました。飼い主のXユーザー・ほのさん（@Honopekichihua）にお話を伺いました。



想像外の姿に笑いが止まらなかった一瞬

ーー撮影時の状況を教えてください。



「私が撮影係を務め、その後ろにいた家族と一緒に『ほの、いい子だね〜！ えらいね〜！』と声をかけながら撮影しました。嫌がることなく、本当にいい子にたくさん撮らせてくれました」



ーーこの光景を見た感想は？



「顔をはめた瞬間、想像とは違って1つの穴に収まってしまったので驚きました。でも可愛くて思わず笑っちゃいました」



ーー「那須ハイランドパーク」への来園は初めてですか。また、わんちゃんと遊べるアトラクションもありますが、とくに楽しんでいたものはありましたか。



「今回が初めての来園でした。きょとんとしていましたが、コーヒーカップが一番楽しんでいたと思います」



ーーほのちゃんは、どのような性格のわんちゃんですか。



「我が家はほの1匹だけなので、みんなに甘やかされて過ごしています。大好きな『おやつ』『お出かけ』の言葉を聞くだけで大喜びです。お出かけバッグを出すと、置いていかれないようにすぐ中へ入り待っています。ちょこんと顔を出す姿はとても愛嬌があります。雷などの大きな音で隠れてしまったり、ドッグランでは自分から挨拶ができない怖がりさんです」



ほのちゃんのかわいらしい姿に悶絶する声が続々と寄せられています。



「かわいい」

「むしろ大正解」

「隠れミッキー」

「これはこれでかわいい」

「あざらし感がきゃわわすぎる」

「クマ耳付いてるみたいでかわいい！」

「かわいいしかなくて荒んだ心が癒やされる」

「あまりに良いお顔。良い！ もう、このほうが良いです」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）