＜非常識！ドタキャン義姉＞輪を乱す嫁へ「相手の気持ち考えましょうね」【第4話まんが：母の気持ち】
私（コウジとナオの母）は、会社員の夫と2人暮らし。平日はパートなどをしながら悠々自適に暮らしています。長男のコウジは奥さんのケイコさんとの間に3姉妹がいます。コウジより10才年下の長女ナオは、旦那さんのカズナリさんとの間に3才のリンちゃんがいます。コウジとナオの家は車で1時間弱の距離で、ナオがコウジの家に遊びに行くこともある様子。私たち亡き後もきょうだいで仲良く支え合って過ごしていってくれればいいな……そう思っているのでした。
私も夫も一人っ子だったため、「きょうだい」という存在にとても憧れていました。だから自分たちの子どもは2人以上にしよう……そう思っていたのです。子ども同士の年齢は少し離れてしまいましたが、仲の良いきょうだいに育ったと思っています。
なんとケイコさんが、玄関前まで遊びに行ったナオやリンちゃんを家に入れないで、ドアを閉めてしまったそう！ 以前からナオは私たちの「きょうだいは末永く仲良く」をまっとうしてくれているのに、コウジは素っ気ない態度。一体どうしてしまったの？ と不思議に思っていましたが、その原因はケイコさんだということが分かったのです。
コウジもナオも、末永く仲良くしてほしい。
これが私たち夫婦の願いでした。私たちはいつか先にいなくなります。
そのときに2人がどうか支え合ってくれますように。
そのためにナオがコウジ一家との絆を切らさないようにしてくれていたとは、本当にありがたいです。
しかしケイコさんが関わってしまうと、すべてが否定されてしまうようなのです。
これは娘のためにも、孫たちのこれからの関係のためにも私がひと肌脱ぐしかないな……そう思うのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
