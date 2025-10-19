【同居NG？私、良義母なのに】旦那に訴えてみたけど「母さんに悪気ナシ」＜第11話＞#4コマ母道場
いつも誠心誠意尽くしていた相手に、たまには頼ろうとして拒否されたら……あなたはどう思いますか？ 「今までいろいろしてあげたのに」と怒りが湧いてくる人もいれば「仕方がない」と受け入れる人もいるでしょう。今回はお嫁さんに誠心誠意尽くしたお義母さんのお話です。
第11話 いらない【クミの気持ち】
【編集部コメント】
クミさんは何度も失礼にならないような言い方で、お義母さんからのもらいものを断っていました。けれどなかなか真意が伝わらず……。マサヨシさんにも言い方を工夫して伝えていましたが……。クミさんはお義母さんの悪口になるようなことは、マサヨシさんに言いませんでした。誰だって身内の悪口を言われていい気分はしないからでしょう。それが優しいクミさんにとっては当たり前のことでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
