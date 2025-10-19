＜速報＞最終組がハーフターン 木村彩子が単独首位、渡邉彩香ら2差追走
＜富士通レディース 最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。
【写真】シブコの悔しさがにじみ出ています
最終組が前半の競技を終え、木村彩子がトータル11アンダーで単独首位に立っている。2打差2位に渡邉彩香、高橋彩華が続いている。トータル8アンダー・4位に桑木志帆、トータル7アンダー・5位タイに菅楓華、吉田鈴、森井あやめが並んでいる。米ツアー組は、大会歴代覇者でもある古江彩佳はトータル3アンダー・21位。渋野日向子はスコアを3つ落とし51位タイでそれぞれプレーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 最終ラウンドのリーダーボード
日本オープンで打球事故 ギャラリーにボールが当たり救急搬送へ
渋野日向子、パットを科学で解明？「変えたい、変わりたい、逃げたくない」
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
日本勢が上位！ 米女子ツアーのリーダーボード
【写真】シブコの悔しさがにじみ出ています
最終組が前半の競技を終え、木村彩子がトータル11アンダーで単独首位に立っている。2打差2位に渡邉彩香、高橋彩華が続いている。トータル8アンダー・4位に桑木志帆、トータル7アンダー・5位タイに菅楓華、吉田鈴、森井あやめが並んでいる。米ツアー組は、大会歴代覇者でもある古江彩佳はトータル3アンダー・21位。渋野日向子はスコアを3つ落とし51位タイでそれぞれプレーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 最終ラウンドのリーダーボード
日本オープンで打球事故 ギャラリーにボールが当たり救急搬送へ
渋野日向子、パットを科学で解明？「変えたい、変わりたい、逃げたくない」
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
日本勢が上位！ 米女子ツアーのリーダーボード