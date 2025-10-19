日本オープンで打球事故 ギャラリーにボールが当たり救急搬送へ
＜日本オープン 最終日◇19日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞ゴルファー日本一を決める最終ラウンドで、2番ホールにて打球による事故が発生した。これにより、競技の進行が一時遅れている。
【写真】現場は騒然 コースには救急車も来ている
詳細は明らかになっていないが、選手の放ったボールがギャラリーの頭部付近に当たった模様。コースには救急車が到着し、救急隊が対応にあたっている。状況によってはドクターヘリの要請も検討されているという。トータル8アンダー・単独首位に清水大成。トータル4アンダー・2位に金子駆大、トータル2アンダー・3位タイには昨年覇者の今平周吾、桂川有人、キム・ソンヒョン（韓国）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
