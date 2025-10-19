横浜市水道局は１７日、今年３月末に定年退職した男性の元職員（当時６１歳）が、金属部品を売却し、不正に利益を得ていたと発表した。

市は免職相当として、退職手当を全額不支給の処分とした。

発表などによると、元職員は三ツ境水道事務所に勤務していた２０２４年１０月〜２５年２月、計６回にわたり、工事で撤去した止水栓など計約１００キロの金属廃材を持ち出してリサイクル業者に売却。計８万１６５０円を不正に受け取った。市の聞き取りに対し、「生活が苦しかった」と話したという。元職員は７月、神奈川県警瀬谷署から横浜地検に窃盗容疑で書類送検された。

また、同局は給水サービス部の男性職員（２４）が今年７月、職場の女性トイレにスマートフォンを設置して録画したとして、停職６か月の懲戒処分とした。職員は同日付で依願退職。瀬谷署は９月、職員を性的姿態撮影等処罰法違反（撮影）などの疑いで横浜地検に書類送検した。

同局総務部人材開発課の男性職員（５０）も６月、飲食店で同局の２０歳代職員に暴言を吐いたとして、停職３か月の懲戒処分となった。