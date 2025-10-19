相田翔子、夜ごはんの“定番おかず”を紹介 手料理並ぶ食卓ショットに「最高の夕食」「ご飯がススム」と反響
俳優・歌手の相田翔子（55）が18日、自身のブログを更新。夜ごはんの「定番おかず」を披露した。
【写真】「最高の夕食」相田翔子が紹介した夜ごはんの“定番おかず”
相田は「定番おかずの豚キムチですが久しぶりでした」とつづり、食卓の写真をアップ。豚キムチと、白米、味噌汁、冷奴など家庭的な料理が並んでいる。もうひとつの定番メニュー「いつものごま塩きゅうり」は、「切り方を変えてみたらこっちの方が食べやすい！」とひと工夫加えたようだ。
この食卓ショットにファンからは、「めちゃくちゃ美味しそうですね！」「お味噌汁もあって、最高の夕食だー」「ご飯がススムくん確定」「いつもながら鮮やかです」などの声が寄せられている。
