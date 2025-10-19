ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１８日、同局系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。合意間近となっている自民党と日本維新の会との連立による維新側の懸念点について言及した。

番組では、連立の枠組みを巡ってめまぐるしく変わる政治情勢について特集。吉村洋文代表が電撃参戦して行われた自民と維新の党首会談から一気に両党による連立が現実味を帯びてきた。

これを受けて安住アナは「自民党が維新と組んで思い切った政治をやっていただきたいという希望もある中で、予定通りいけばということですが。その中で、あえて維新に心配な点をというところで、少しいじわるな目線ですが…」と切り出した。

続けて、ＪＸ通信社による世論調査を紹介。高市政権が誕生した場合に自民党支持者は強く支持すると答えた人が４９・４％で、どちらかといえば支持する（２４・９％）を含めれば７割になる。一方で維新の支持者は、強く支持するのは３０・３％でどちらかといえば支持の９・１％を合わせても４割程度となっている。

安住アナは「米重さんの世論調査のデータからなんですが、高市内閣（仮）の支持動向ということで自民党支持者の中では半分ぐらいの人が支持をすると言ってるんですが、日本維新の会の支持者の中では支持すると答えた人が３割、ちょっと不安だと思ってる人が半分以上いる」と維新の支持者からの支持は低いと説明した。

ＪＸ通信社代表の米重克洋氏は「その状態で自民党と連立なり政権の枠組みで協力するとなったときに、維新の会の支持者って元々大阪の利益代表ということで支持している方達と、第三極ということで自民でもない、あるいは旧民主党系でもないという３つ目の選択肢として支持している人もいるので、後者の人たちが抜けていく可能性があるんじゃないか」と分析した。