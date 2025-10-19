背後からクマ3頭…親子グマと鉢合わせ　きょうも各地でクマによる人的被害相次ぐ

各地でクマの被害が相次いでいます。

秋田県では19日朝、散歩をしていた78歳の女性がクマに襲われけがをしました。

19日午前6時ごろ、秋田・能代市の農道で近くに住む78歳の女性が散歩をしていたところ、後ろから来たクマ3頭のうち体長約1メートルのクマ1頭に背中を引っかかれました。

女性は自力で自宅に戻り、病院で治療を受けましたが、意識はあり会話もできる状態だということです。

クマはその後、西の方向に走り去ったということですが、現場にはクマのものとみられる大きな足跡が残されていました。

岩手・北上市でも午前8時ごろ、草刈りをしていた60代の男性が親子のクマ2頭と鉢合わせになりました。

男性は親グマとみられる1頭にふくらはぎをかまれけがをしましたが、命に別条はないということです。

また、宮城・加美町の住宅街の近くでは午前7時ごろ、わなにかかった子グマのそばに親グマが現れ、警察などは発砲による駆除も視野に入れて警戒にあたりました。

しかし、親グマが凶暴化する恐れがあるとして、約3時間後に子グマをわなから解放。

その後、2頭の姿が見えなくなったことを確認し、警戒は解除されたということです。