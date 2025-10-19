◆東京六大学野球秋季リーグ戦第６週第２日▽立大―慶大（１９日・神宮）

東京六大学野球連盟の創設１００周年を記念するレジェンド始球式に、慶大ＯＢで元巨人内野手の上田和明さん（６３）が登場した。慶大４年時の８４年ロス五輪では金メダルを獲得。同年ドラフト１位で巨人入団。俊足、堅守の内野手として存在感を示した。

四方へ丁寧にお辞儀をした後、低めにノーバン投球。惜しくもストライクはならず、「同期からは『１３５キロのストレート頑張れよ』とメールが来ていたんです。ど真ん中にストライクを−と思っていたので、納得いきませんが…７５点です。きょうはど緊張で、１８・４４メートルが遠かった。雲の上にいるような気分でした」と笑顔で振り返った。

愛媛・八幡浜から慶大に進学。４年春の早慶戦では３戦連発、３回戦では１試合２発の計４発と暴れまくった。「母方のおじいちゃんが初めて神宮に見に来てくれて。３戦目までもつれて、全部見てくれたんですが、おじいちゃん孝行ができた４年の春でした。冥土（めいど）の土産というか、いいところが見せられましたね」と、しみじみ語った。

９３年に現役引退後はコーチ、球団職員として長年、巨人軍を支えてきた。現在はジャイアンツアカデミーの副校長として、子供たちに野球の面白さを伝えている。「慶応のモットーは『エンジョイ・ベースボール』ですが、野球は明るく楽しく、楽しまなきゃと子どもたちにも教えています。失敗するスポーツだと思いますし、失敗を恐れずに楽しんでもらいたい」と“若き血”にエールを送った。（加藤 弘士）