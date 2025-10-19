女優の杉咲花（28）が18日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。プライベートで唯一訪れたという海外を再訪した。

杉咲はVTRでハワイ・オアフ島を再訪した。「6、7年ぶりですね」と言い、「プライべートです。初めて海外旅行に行った時に」と打ち明けた。

普段はインドアのため、唯一の海外旅行がハワイで、これが2度目になるという。いつもは「なんだかんだ仕事のこと考えちゃって。休もうと思っても頭のどこかで思考が続いてるみたいな感じになっちゃうので、本当に1回…オフにしたいなって思う時がありますね」と打ち明けた。

「本番に向かっていくまでの時間はやっぱりプレッシャーも凄くありますし。求められたことにちゃんと応えられるだろうかっていうプレッシャーだったり、いやもう押しつぶされそうになってますね」と杉咲。

「ちょっと完璧主義なところがあるんだと思います。全然できないんですけど」と続けた。「特に主役とかやらせてもらうようになってから、ちゃんとしてないととか。より考えるようになってきたのかなと思います」とも話した。

それでも「来たら凄く楽しくていろんなことしたくなっちゃって。絶対に海入らないだろうなって思ってたんですけど。ハワイに来るとそういう気持ちもどんどん飛び越えて開放的になっていくんだなと思いました」と回顧し、「こんなふうに思うとは思わなかった」としみじみと話した。