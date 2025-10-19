アメリカのトランプ大統領の強権的な姿勢への抗議デモが全米2700か所以上で行われ、参加者は「王様はいらない」と声を上げました。

首都ワシントンやニューヨークのタイムズスクエアなど全米2700か所以上で18日、トランプ大統領に対し、「王様はいらない」とのスローガンを掲げた抗議集会が行われました。

同様のデモは6月にも全米で行われましたが、主催者によりますと、参加者は前回よりも200万人ほど増え、あわせて700万人が参加したということです。

記者

「トランプ大統領に抗議の声を上げようと、多くの人が集まっています」

トランプ政権が先月から不法移民の摘発を集中的に行っている中西部シカゴではおよそ20万人が集まり、移民の取り締まりを批判しました。

デモ参加者

「トランプ氏は人々を傷つけています。権力を乱用していて大統領にふさわしくありません」

メキシコ系アメリカ人のデモ参加者

「家族や友達のために声を上げています。政権が人種差別的な捜査をしているので、（捕まらないよう）パスポートを持ち歩いています」

シカゴではアメリカの市民権を持っているにもかかわらず、主に中南米系の人が拘束される事例が相次いで確認されています。

これまでに、シカゴのあるイリノイ州周辺で1500人以上が拘束されたということで、シカゴでの抗議デモはさらに激しさを増しています。