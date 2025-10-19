「ねこねこ」のクリスマスケーキがかわいすぎおひとりさまサイズ、ニット生地のオリジナルバッグ付きケーキが登場〈予約受付中〉

オールハーツ・カンパニーが運営する「ねこねこ」は、2025年10月13日から12月15日まで、クリスマスケーキの予約を受け付けています。

お得に買える早割も

ニット生地のオリジナルバッグ付きクリスマスケーキ3種類と、食べきりサイズの新作ケーキ1種が登場。

クリスマスケーキは、10月13日から12月15日までの期間中、全国の「ねこねこチーズケーキ取扱店舗」の店頭または電話で予約、もしくはWEB予約フォームから予約受付中です。

また、早期割引特典として10月13日から11月30日の期間中に予約すると、「ねこねこ」の全種のクリスマスケーキがWEB予約の場合は10％オフ、店頭予約だと5％オフで購入できます。

・黒ねこクリスマスケーキ〜チョコレート〜

白いおひげの黒ねこを表現したチョコレートケーキです。サンタクロースの帽子やトナカイに変身したキュートなこねこたちも、一緒にクリスマスを盛り上げてくれます。

優しい甘さのチョコムースの中に香ばしいキャラメルソースとはちみつブリュレが入っています。仕上げにブラックグラサージュで艶やかなビジュアルに。ほんのりビターなチョコの味わいと、はちみつやキャラメルの甘みが絶妙にマッチした一品です。

直径は約11センチで、価格は3980円。

・白ねこクリスマスケーキ〜ホワイトチョコ&ベリー〜

黒いおひげの白ねこを表現したホワイトチョコレートケーキです。降り積もった雪のように真っ白なビジュアルがねこ好きの心をくすぐります。

いちごムースと果肉感を楽しめる甘酸っぱいいちごソースが、ホワイトチョコムースの中に閉じ込められています。仕上げのホワイトチョコのグラサージュで、クリスマスらしい艶やかなビジュアルに。口いっぱいに広がる甘いホワイトチョコの味わいと、甘酸っぱいいちごで最後まで飽きることなく味わうことができます。

直径は約11センチで、価格は3980円。

・クリスマス ねこねこWチーズケーキ

クリスマスにぴったりなカラーとねこの形がかわいらしい、チーズケーキ好きにおすすめの一品です。

コクのあるクリームチーズを使用したベイクドチーズケーキの上に、さっぱりとしたレアチーズを重ねた2層仕様。クリームチーズのなめらかな口当たりと甘酸っぱいいちごの相性を思う存分味わえるケーキです。

直径は約11センチで、価格は3980円。

上記3種には、「ねこねこオリジナルニットバッグ」がセットになっています。

猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんが描きおろした"こねこ"がとってもキュートなデザインです。

サイズは約横220ミリ×縦400ミリ×奥行き100ミリ（持ち手含まず）。

小物ポーチやペットボトルなどが入れられるようなサイズ感で、冬のお出かけにぴったりです。

・こねこサンタケーキ

食べきりサイズが嬉しい、サンタのおひげがポイントの新作クリスマスケーキです。自分へのご褒美としてひとり占めするのはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめ。

いちごムースの中にココアスポンジとクッキー＆クリームを忍ばせ、フランボワーズのグラサージュで仕上げた、甘酸っぱい味わいです。

直径は約9センチで、価格は1200円。「こねこサンタケーキ」には、オリジナルニットバッグは付きません。

予約受付期間は10月13日から12月15日までで、引き渡し期間は12月20日から12月25日（パステル併設店は12月23日から25日まで）。

商品は数量限定のため、早期に予約締切となる可能性があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部