NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第42回は、山東京伝のもとに出入りし蔦重の下でも下積み時代を過ごした、戯作者の曲亭馬琴（きょくてい ばきん）について解説する。

処罰を受けた山東京伝の代作を手がけた男

「蔦重に『書け』って！！」

寛政3（1791）年3月、前回の大河ドラマ「べらぼう」では、戯作者の山東京伝によって描かれた『仕懸文庫（しかけぶんこ）』、『青楼昼之世界錦之裏（せいろうひるのせかいにしきのうら）』、『娼妓絹篩（しょうぎきぬぶるい）』の3作が、幕府によって「好色本」とみなされ、出版取締令に触れるとしてすべて絶版となった。

作者の京伝も出版元の蔦屋重三郎も、厳しい取り調べを受けることになった。引っ捕らえられた京伝が言い放ったのが、冒頭の言葉である。すべて蔦重のせいだというのだ。

通常のドラマならば、主人公に責任がかぶせられれば同情が集まるものだが、今回ばかりは「確かに蔦重が悪い」と。視聴者もみな京伝のほうに感情移入したことだろう。

ドラマでも描写されたが、実際に蔦重は渋る京伝を説得して、この3作を書かせたようだ。京伝に危ない橋を渡らせるにあたって、この3冊については「教訓読本」と記した袋に入れることで、あたかも好色本にはあたらないかのように見せかけた。

そんな小細工が、なおさら幕府の怒りを買ったらしい。蔦重は「身上半減」、つまり、財産を半分持っていかれることになり、京伝にいたっては「手鎖50日」で、手錠をしたまま50日にもわたって、自宅で謹慎させられることになった。

その後、しばらく京伝の執筆意欲が失われたことは言うまでもない。

寛政4（1792）年には、蔦重は勝川春朗の『実語教幼稚講釈』を刊行。画には「山東京伝」がクレジットされているが、実は他人による代作だった。その人物こそ、のちに『南総里見八犬伝』で歴史に名を刻む、曲亭馬琴である。

過酷な幼少期を経て戯作の世界に飛び込む



「滝沢馬琴肖像並古稀自祝之題詠」 長谷川雪旦画 馬琴自賛（所蔵：早稲田大学図書館）

馬琴は幼名を「倉蔵」といい、明和4（1767）年に江戸の深川にて、滝沢興義（おきよし）の5男として生まれた。父・興義は旗本・松平信成の用人を務めており、馬琴やその兄たちに四書五経を学ばせて、俳句も教えた。

だが、馬琴が9歳のときに酒が原因で死去すると、兄たちも出ていくなどして、一家は離散。馬琴はわずか10歳にして、家督を継ぐことになる。

困窮するなか、主君の孫に小姓として仕えるが、幼君はひどい癇癪持ちだった。人間扱いされない日々に堪えかねて、14歳で出奔。主家を転々としたのち、24歳のときに馬琴は酒一樽を持って、京伝のもとを訪れている。弟子入りを志願するためだ。

現れた珍客に、京伝はどんな対応をしたのか。京伝の弟・京山が『蜘蛛の糸巻』で記録している。京伝はこんな言葉をかけたようだ。

「草双紙の執筆は、世の中をわたっていく仕事を持って、その傍らで気晴らしがてらに行うものです。今、名が知られている作者たちもみなそうです」

戯作で生活していこうなどと思うなと釘を刺しながら、誰かの弟子について習うものでもないと、こう続けている。

「戯作は、誰かの弟子になり教わることは一つもない。私もそうだし、今も昔も戯作者には、一人も師匠はいない。弟子入りはお断りしたい」

がっくりしたであろう馬琴を励ますように、京伝はこんな温かい言葉もかけた。

「しかし、気軽にいらっしゃい。できた作品があれば、見てあげることはできます」

何も社交辞令でいったわけではなかったようだ。京伝は馬琴が帰ったあと、弟に「今の男は、少しは才気ある者のようだ。もしまた訪ねてきたら、居留守を使わずに3階に通すように」と伝えている。

この初対面のときに、馬琴は京伝から「大栄山人」の名を贈られて、大喜び。2人は食事をしながら、長い間、談義を交わしたという。

蔦重のもとで出版のプロセスを学ぶ

その後、馬琴は京伝の家に頻繁に出入りするようになり、まるで従者のごとく仕えては、2、3日泊まっていくようなこともあったようだ。翌年には馬琴は「京伝門人大栄山人」の名義で、黄表紙『尽用而二分狂言』を刊行。京伝にサポートされて、戯作者デビューを果たした。

その後、馬琴は洪水によって深川にあった家を失うという不幸に見舞われると、京伝のもとに約半年間も身を寄せている。京伝の優しさが身に染みたことだろう。

それだけに、京伝の3作が絶版にされて、厳しい処分を受けたときには「何か自分にできることは」とも考えたに違いない。前述したように『実語教幼稚講釈』で京伝の代作を務めている。

その筋がよかったのだろう。蔦重に目をかけられることになる。京伝の推薦もあって、馬琴は手代として、蔦重に雇われることになった。馬琴は蔦重のもとで、出版の工程を川上から川下まで学びながら、京伝の代作も次々とこなした。

京伝のもとに飛び込んだ行動力が実を結び、蔦重のもとで奉公したことで、のちに大作家として羽ばたく下地を作った馬琴。その後は、履物商「伊勢屋」に婿入りをするも、商売に興味が持てずに、まもなくして文筆業に専念することになった。

文化11（1814）年、48歳のときから『南総里見八犬伝』の刊行をスタート。途中で失明しながらも、実に28年もかけて完成させている。

鼻っ柱の強さも京伝に気に入られた？

名を高めたのちには、無名作者から自分自身まで論評した『近世物之本江戸作者部類』を刊行し、そのなかで馬琴は「京伝 馬琴の外に潤筆を受る作者はなかりしに」と書いている。「戯作者の社会的地位を向上させた功績者は、自分と京伝だけだ」という自負を語っているのだ。

恩人である京伝に対抗意識もしばしば燃やすなど、鼻っ柱が強いところが馬琴にはあった。そんな生意気なところも、京伝は嫌いではなかったのではないだろうか。

