ペアで楽しむ、ニューバランスの定番。ユニセックスで広がるスタイル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ホワイトNロゴが映える。素材で魅せる新提案。【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、季節に馴染む風合いのヘアリースエードとメッシュアッパーを組み合わせ、ホワイトのNロゴが映えるオーセンティックなカラーで仕上げたアイテムだ。
シンプルなフライングNBロゴのタンラベルを採用し、クラシックな佇まいの中に洗練されたアクセントを添えている。ユニセックスサイズで展開され、ペアでのコーディネートにも対応。
ニューバランスの定番モデルとして、スタイルを選ばず履ける汎用性と、季節感のある素材使いが魅力。
このアイテムは、日常に寄り添う一足として、幅広いシーンで活躍すること間違いなしだ。
