【クリスマスコフレ2025】吉田朱里さんが欲しいコフレ2選｜おすすめコメント付き♡
【10月20日発売】SK-II
ピテラ ベストコレクション 2025 ホリデーコレクション
ベスコス受賞アイテムイン チャームつき
ピテラによるエイジングケア効果をじっくりお試し
[btk_sh_comment_pro name="吉田朱里さん" job_name="美容インフルエンサー" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/09/202511g-48-a-6.jpg" kenja_title="hidden"]「3アイテムともに超実力派！ 私がリアルにリピート買いしているアイテムをお得にゲットできるチャンスは見逃せません。こういうときにしか手に入りにくいコンパクトなサイズ感も、ジムや旅行などに便利で重宝します」[/btk_sh_comment_pro]
・フェイシャル トリートメント エッセンス 75ml（現品）
・ジェノプティクス インフィニットオーラ エッセンス［医薬部外品］ 10ml
・スキンパワー リニュー クリーム 15g
・キーチャーム（縦89×横46mm）
【11月1日発売】SUQQU（スック）
＼WEB 10月24日予約スタート／
メイクアップ キット 舜華
光に包まれる温かな多幸感を表現した青み系メイクコフレ
＜セット内容＞
・シグニチャー カラーアイズ 149
・デューイー リクイド ブラッシュ 103
※限定ボックス入り
[btk_sh_comment_pro name="吉田朱里さん" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/09/7178e1fab5071b6a104b5464437484a1.jpg" kenja_title=""]クールとキュートを融合したメイクにぴったりなセット。ライラックカラーのアイシャドウパレットは透明感が爆上がりしそうだし、SUQQUのパウダーチークが大好きなので、リキッドの質感や発色にも期待が高まります[/btk_sh_comment_pro]
