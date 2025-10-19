加工した顔に近づきたいの!!!! ギョッ。やりすぎメイクの女子高生、母や友達からドン引きされ……【ないものねだりの女達。 #688】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
◆Check!
＜＜1話からまとめ読みはこちら
＜＜前回のお話しはこちら
＜前回までのおはなし＞
「現実の私なんて誰も見てくれない」と、自分を否定し始めた美月。朝、登校まで時間がかかっているようです。
月美に近づきたいとメイクを頑張るだけならいいですが、美代やアリスたちの反応を見るに、やりすぎのようですね……。
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
◆Check!
1話からまとめ読みはこちら
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。