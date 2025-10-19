ÊÒÊý¤ÎÉ¡¤À¤±¤¤¤Ä¤âµÍ¤Þ¤ë¡Ä ¸¶°ø¤Ï¡ÖÉ¡Ãæ³Ö×¿¶Ê¾É¡×¤«¤â¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
É¡¤Å¤Þ¤ê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¡ÖÊÒÊý¤À¤±¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ÆÃÄê¤ÎÂ¦¤À¤±µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢É÷¼Ù¤äÉ¡±ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢É¡Ãæ³Ö×¿¶Ê¾É¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÌÜ¹õËÜÄ®¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Î¾®¾¾粼ÀèÀ¸¤Ë¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¾®¾¾粼 ÉÒ¸÷¡ÊÌÜ¹õËÜÄ®¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¡Ë
¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡¢¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡¡¢ÅìµþÅÔÎ©±Á¸¶ÉÂ±¡¡¢¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø²£ÉÍ»ÔËÌÉôÉÂ±¡¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£2024Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¤Ë¡ÖÌÜ¹õËÜÄ®¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¡×¤ò³«±¡¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÆ¬ðôÉô³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¦Ç§ÄêÊäÄ°´ïÁêÃÌ°å¡¢ÆüËÜ¤á¤Þ¤¤Ê¿¹Õ°å³Ø²ñ¤á¤Þ¤¤ÁêÃÌ°å¡£
ÊÔ½¸Éô
ÆÃÄê¤ÎÂ¦¤À¤±¤¬¤¤¤Ä¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼À´µ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾®¾¾粼ÀèÀ¸
Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢É¡Ãæ³Ö×¿¶Ê¾É¤Ç¤¹¡£É¡Ãæ³Ö¤È¤Ï¡¢º¸±¦¤ÎÉ¡¤Î·ê¤òÊ¬¤±¤ëÊÉ¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¡ÊÆð¹ü¡Ë¤Î¤³¤È¡£É¡Ãæ³Ö×¿¶Ê¾É¤È¤Ï¤³¤ÎÉ¡Ãæ³Ö¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¤äÓÌ³Ð¾ã³²¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼À´µ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ê¤¼¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾®¾¾粼ÀèÀ¸
¤â¤È¤â¤ÈÉ¡Ãæ³Ö¤¬Àµ³Î¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£É¡Ãæ³Ö¤Ï»×½Õ´ü¤«¤éÂç¤¤¯À®Ä¹¤·»Ï¤á¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÃ¯¤·¤â¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¶Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Å¾¤ó¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤Ç²ø²æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ¡Ãæ³Ö¤Î¶Ê¤¬¤ê¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¸¶°ø¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Á³È¯À¸Åª¤ËÉ¡Ãæ³Ö¤¬×¿¶Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¼«Á³È¯À¸Åª¤ËÉ¡¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®¾¾粼ÀèÀ¸
¤Ï¤¤¡£ËÜÍè¤Ê¤é¿¿¤ÃÄ¾¤°¿¤Ó¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Æð¹ü¤ÎÉôÊ¬¤¬²ó¤ê¤Î¹ü¤è¤ê¤âÁá¤¯Â¿¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿Æð¹ü¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÈ¯°é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É¡¤Î¤Ê¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Àí¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É¡Ãæ³Ö¤¬×¿¶Ê¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É¡Ãæ³Ö¤¬×¿¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÔ½¸Éô
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾®¾¾粼ÀèÀ¸
¶Ê¤¬¤ê¤¬²áÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶¹¤Þ¤Ã¤¿É¡¤Î·êÂ¦¤ÇÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢Ç´Ëì¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ÆÉ¡·ì¤ä±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£×¿¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤È³°Â¦¤Î²¼É¡¹Ã²ð¤ÎÇ´Ëì¤¬Åö¤¿¤ê¡¢Æ¬ÄË¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤éÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡ãŽ¢¤¤¤Ä¤âÊÒÊý¤À¤±É¡¤Å¤Þ¤êŽ£ ¤³¤ìÉÂµ¤? ¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¥±ー¥¹¤È¤Ï? ¡Ú°å»Õ¤ËÊ¹¤¯¡Û¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£