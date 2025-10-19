「韓国は０−５でもプレッシャーを受けていない」アジア２位がFIFAランキング107位に苦戦、批判を浴びる指揮官の衝撃発言が炎上！「対戦したのはブラジルではなくタンザニア」「はるかに弱い相手だ」
アジア内のFIFAランキングでは、日本の19位に次ぐ２位の21位につけるイランは、すでにワールドカップ出場を決めているなか、10月に親善試合を実施。国際舞台から締め出されているロシアに１−２で敗れた後、タンザニアに２−０で勝利したものの、試合内容が批判されている。
そのイランを率いるアミール・ガレノイー監督の発言が物議を醸している。ブラジルに０−５で敗れたアジア３位の韓国を引き合いに出し、「韓国でさえ５失点してもプレッシャーを受けていない。イランは結果に過敏すぎる」とコメントした。
「衝撃の発言だ。ホン・ミョンボ監督は５失点したのに誰も何も言わなかった。なぜ私だけ批判されるのか？」とコメントを伝えた韓国『SPOTV NEWS』は、「アジア２位の実力を誇るイラン代表が混乱に陥っている。ワールドカップ・アジア予選では常に１位だったが、今はその威厳を失っているようだ」と酷評した。
記事は、イランメディアの報道を元に、「イラン代表はここ最近、試合を重ねるごとにファンの信頼を失っているという。チームの戦術が欠如している、選手が個人技に頼りきりになっているといった批判も寄せられている。テレビ解説者も、『このレベルのパフォーマンスでは、イランがワールドカップで成功するのは難しいだろう』と批判している」と指摘。こう指弾している。
「韓国が５失点を喫した相手はブラジルだ。ヴィニシウス、ロドリゴなどトップ選手を揃えたワールドクラスのチームだった。一方、イランはタンザニアやロシアといった格下相手に苦戦した。ロシアはFIFAランキング33位、タンザニアは107位だ。これほど格差があるにもかかわらず、ガレノイー監督は韓国の惨敗を理由に自国を擁護した」
このコメントにイランのファンからは次のような声が上がっているという。
「監督が韓国の不振を言い訳にするのは不適切だ」「韓国がブラジルのような強豪国と対戦したのに対し、イランははるかに弱い相手に対しても納得のいくパフォーマンスを見せることができなかった」
「ガレノイー監督は結果よりも内容が重要だと言ったが、内容がなかった」
「対戦したのはブラジルではなくタンザニア」
「韓国はブラジルに負けたが、次の試合でパラグアイに勝った」
アジアでは屈指の強さを誇るイランだが、現状には不満が噴出しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
そのイランを率いるアミール・ガレノイー監督の発言が物議を醸している。ブラジルに０−５で敗れたアジア３位の韓国を引き合いに出し、「韓国でさえ５失点してもプレッシャーを受けていない。イランは結果に過敏すぎる」とコメントした。
記事は、イランメディアの報道を元に、「イラン代表はここ最近、試合を重ねるごとにファンの信頼を失っているという。チームの戦術が欠如している、選手が個人技に頼りきりになっているといった批判も寄せられている。テレビ解説者も、『このレベルのパフォーマンスでは、イランがワールドカップで成功するのは難しいだろう』と批判している」と指摘。こう指弾している。
「韓国が５失点を喫した相手はブラジルだ。ヴィニシウス、ロドリゴなどトップ選手を揃えたワールドクラスのチームだった。一方、イランはタンザニアやロシアといった格下相手に苦戦した。ロシアはFIFAランキング33位、タンザニアは107位だ。これほど格差があるにもかかわらず、ガレノイー監督は韓国の惨敗を理由に自国を擁護した」
このコメントにイランのファンからは次のような声が上がっているという。
「監督が韓国の不振を言い訳にするのは不適切だ」「韓国がブラジルのような強豪国と対戦したのに対し、イランははるかに弱い相手に対しても納得のいくパフォーマンスを見せることができなかった」
「ガレノイー監督は結果よりも内容が重要だと言ったが、内容がなかった」
「対戦したのはブラジルではなくタンザニア」
「韓国はブラジルに負けたが、次の試合でパラグアイに勝った」
アジアでは屈指の強さを誇るイランだが、現状には不満が噴出しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？